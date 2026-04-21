Nogomet

Preporod Šeška in Uniteda, ki je v tem letu najboljši v Premier League

Manchester, 21. 04. 2026 12.34 pred 23 minutami 4 min branja 2

M.D.
Ruben Amorim in Benjamin Šeško

Manchester United je pod vodstvom portugalskega trenerja Rubena Amorima dolgo iskal pravo formo, naposled pa je nekdanji trener Sportinga iz Lizbone plačal kazen za številne poraze, saj je moral zapustiti Manchester. Ob njegovem odhodu je United v domačem prvenstvu zasedal šesto mesto, zdaj pa si je na tretjem mestu z desetimi točkami pred šestim Chelseajem praktično že zagotovil mesto v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Skupaj s svojimi soigralci je formo občutno dvignil tudi slovenski zvezdnik Benjamin Šeško.

Ruben Amorim je v Manchester United prišel novembra leta 2024. Na klopi rdečih vragov je na 63 tekmah doživel 23 porazov, 15 tekem se je končalo z neodločenim izidom. Minulo sezono so rdeči vragi končali na 15. mestu v Premier League, v finalu Lige Evropa pa so doživeli boleč poraz proti Tottenhamu. To sezono so pod njegovim vodstvom začeli z osmimi zmagami, sedmimi remiji in petimi porazi na 20 tekmah. To ni bila dovolj dobra forma za vodstvo kluba, ki ga je odpustilo po remiju z Leedsom Jake Bijola.

FOTO: Profimedia

Začasni trener, ki je prebudil moštvo

Moštvo je začasno prevzel Darren Fletcher, ki je v prvenstvu remiziral z Burnleyjem (2:2), v pokalu angleške nogometne zveze pa je United izgubil proti Brightonu (2:1). Obe tekmi pod vodstvom Fletcherja je Benjamin Šeško začel v prvi enajsterici in na njih skupaj zabil kar tri gole - več kot na predhodnih 17 tekmah pod vodstvom Amorima.

Zahteven začetek prve sezone po 76 milijonov evrov vrednem prestopu iz Leipziga je bil pozabljen, pred mladeničem iz Radeč pa je bila svetla prihodnost. Moral je le še izvedeti, kdo mu bo ukazoval z roba igrišča. Na koncu Fletcher nadrejenih ni uspel prepričati in zdaj znova vodi mladinsko moštvo Uniteda, na mesto trenerja velikana iz Manchestra pa je stopil še en nekdanji vezist.

Preporod Šeška pod vodstvom Carricka

Nekdanji vezist Manchester Uniteda Michael Carrick je 13. januarja letos postal še enajsti trener od odhoda velikega Alexa Fergusona, ki je klub vodil začasno ali redno. Po številnih neuspešnih sezonah navijači Uniteda niso bili pretirano optimistični. Carrick je po Oleju Gunnarju Solskjaerju, Fletcherju, Ruudu van Nisterlooyu in Ryanu Giggsu postal še peti nekdanji varovanec Fergusona, ki je vodil člansko moštvo Uniteda.

Njegov prihod je takoj popravil vzdušje med igralci na treningih. Sledili so boljši rezultati. Na prvi tekmi je padel mestni tekmec Manchester City, sledila je velika zmaga proti vodilnemu Arsenalu. Na prvih sedmih tekmah na čelu moštva je Carrick svoje nove varovance popeljal do šestih zmag.

FOTO: Sofascore.com

Benjamin Šeško je potreboval nekaj časa, da je svojega novega trenerja prepričal, da mu ponudi priložnost za dokazovanje. Tekmo proti Cityju je spremljal s klopi, na obračunu z Arsenalom je na zelenici preživel le devet minut. Prvih šest tekem pod vodstvom Carricka je Slovenec začel na klopi za rezerviste, a njegov trud je bil nagrajen s tremi goli. Od takrat je na šestih tekmah, štiri jih je začel v prvi postavi, zabil pa je še dva gola.

V Ligo prvakov

Ko je Carrick prevzel mesto trenerja, je United z 32 točkami zasedal sedmo mesto v Premier League. Zdaj, po 12 tekmah pod njegovim vodstvom, so se rdeči vragi povzpeli na tretje mesto in imajo pred šestim mestom, ki ga trenutno zaseda Chelsea, kar 10 točk prednosti. Če na zadnjih petih tekmah sezone Šeško in soigralci to prednost ubranijo, jih v prihodnji sezoni prvič po sezoni 2023/24 čaka nastop v elitni Ligi prvakov.

FOTO: Sofascore.com

Kljub občutno boljši formi igralcev Uniteda pod vodstvom Carricka presenečajo nekateri statistični podatki, ki namigujejo, da igra pod vodstvom Angleža ni občutno boljša, kot je bila pod vodstvom Amorima. Število xG (pričakovani goli) je na zadnjih 12 tekmah pod Carrickom (1,37) nižje, kot je bilo na zadnjih 12 tekmah, ki jih je vodil Amorim (1,70). Tudi xG proti (pričakovani prejeti goli) je slabši pod vodstvom Carricka (1,30), kot je bil na omenjenih tekmah pod vodstvom Amorima (1,16).

Preberi še Navijači nagradili Šeška za odlično formo, postal je igralec meseca

Amorim se lahko pohvali tudi z večjim številom golov pod njegovim vodstvom (23 proti 22), večjim številom ustvarjenih priložnosti (2,75 proti 2,58) in bolj pogostimi dotiki z žogo v kazenskem prostoru nasprotnikov (29,25 proti 24,17).

Za zdaj je bila zamenjava trenerjev zagotovo uspešna in vodstvo kluba bo z veseljem sprejelo občutno višje finančne prihodke, ki bodo priromali na bančni račun kluba, ki se ne more več hvaliti z velikimi dobički. Vprašanje pa ostaja, kdo bo velikana iz Manchestra vodil v prihodnji sezoni. Odločitev veljakov v pisarnah na Old Traffordu bo z velikim zanimanjem spremljal tudi naš Benjamin Šeško.

benjamin šeško manchester united premier league ruben amorim michael carrick

Lock Down
21. 04. 2026 13.00
Zanimiv fenomen je ta naš Šeško. Ko pride s klopi redno zabija, ko pa igra celo tekmo pa nič od njega.
FreedomMan
21. 04. 2026 12.57
Šeško on fire.
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Kristjanova zgodba, ki pokaže drugo dimenzijo zdravja
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Nevarna četrt
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
