Preporod Šeška in Uniteda, ki je v tem letu najboljši v Premier League

Ruben Amorim je v Manchester United prišel novembra leta 2024. Na klopi rdečih vragov je na 63 tekmah doživel 23 porazov, 15 tekem se je končalo z neodločenim izidom. Minulo sezono so rdeči vragi končali na 15. mestu v Premier League, v finalu Lige Evropa pa so doživeli boleč poraz proti Tottenhamu. To sezono so pod njegovim vodstvom začeli z osmimi zmagami, sedmimi remiji in petimi porazi na 20 tekmah. To ni bila dovolj dobra forma za vodstvo kluba, ki ga je odpustilo po remiju z Leedsom Jake Bijola.

Ruben Amorim in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Začasni trener, ki je prebudil moštvo

Moštvo je začasno prevzel Darren Fletcher, ki je v prvenstvu remiziral z Burnleyjem (2:2), v pokalu angleške nogometne zveze pa je United izgubil proti Brightonu (2:1). Obe tekmi pod vodstvom Fletcherja je Benjamin Šeško začel v prvi enajsterici in na njih skupaj zabil kar tri gole - več kot na predhodnih 17 tekmah pod vodstvom Amorima. Zahteven začetek prve sezone po 76 milijonov evrov vrednem prestopu iz Leipziga je bil pozabljen, pred mladeničem iz Radeč pa je bila svetla prihodnost. Moral je le še izvedeti, kdo mu bo ukazoval z roba igrišča. Na koncu Fletcher nadrejenih ni uspel prepričati in zdaj znova vodi mladinsko moštvo Uniteda, na mesto trenerja velikana iz Manchestra pa je stopil še en nekdanji vezist.

Preporod Šeška pod vodstvom Carricka

Nekdanji vezist Manchester Uniteda Michael Carrick je 13. januarja letos postal še enajsti trener od odhoda velikega Alexa Fergusona, ki je klub vodil začasno ali redno. Po številnih neuspešnih sezonah navijači Uniteda niso bili pretirano optimistični. Carrick je po Oleju Gunnarju Solskjaerju, Fletcherju, Ruudu van Nisterlooyu in Ryanu Giggsu postal še peti nekdanji varovanec Fergusona, ki je vodil člansko moštvo Uniteda. Njegov prihod je takoj popravil vzdušje med igralci na treningih. Sledili so boljši rezultati. Na prvi tekmi je padel mestni tekmec Manchester City, sledila je velika zmaga proti vodilnemu Arsenalu. Na prvih sedmih tekmah na čelu moštva je Carrick svoje nove varovance popeljal do šestih zmag.

Zgodba sezone Benjamina Šeška pod vodstvom Rubena Amorima, Darrena Fletcherja in Michaela Carricka. FOTO: Sofascore.com

Benjamin Šeško je potreboval nekaj časa, da je svojega novega trenerja prepričal, da mu ponudi priložnost za dokazovanje. Tekmo proti Cityju je spremljal s klopi, na obračunu z Arsenalom je na zelenici preživel le devet minut. Prvih šest tekem pod vodstvom Carricka je Slovenec začel na klopi za rezerviste, a njegov trud je bil nagrajen s tremi goli. Od takrat je na šestih tekmah, štiri jih je začel v prvi postavi, zabil pa je še dva gola.

V Ligo prvakov

Ko je Carrick prevzel mesto trenerja, je United z 32 točkami zasedal sedmo mesto v Premier League. Zdaj, po 12 tekmah pod njegovim vodstvom, so se rdeči vragi povzpeli na tretje mesto in imajo pred šestim mestom, ki ga trenutno zaseda Chelsea, kar 10 točk prednosti. Če na zadnjih petih tekmah sezone Šeško in soigralci to prednost ubranijo, jih v prihodnji sezoni prvič po sezoni 2023/24 čaka nastop v elitni Ligi prvakov.

Preporod Manchester Uniteda po odhodu Rubena Amorima FOTO: Sofascore.com

Kljub občutno boljši formi igralcev Uniteda pod vodstvom Carricka presenečajo nekateri statistični podatki, ki namigujejo, da igra pod vodstvom Angleža ni občutno boljša, kot je bila pod vodstvom Amorima. Število xG (pričakovani goli) je na zadnjih 12 tekmah pod Carrickom (1,37) nižje, kot je bilo na zadnjih 12 tekmah, ki jih je vodil Amorim (1,70). Tudi xG proti (pričakovani prejeti goli) je slabši pod vodstvom Carricka (1,30), kot je bil na omenjenih tekmah pod vodstvom Amorima (1,16).