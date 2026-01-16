Šeško iz prve roke: občutek po golu, reprezentanca in velikani Uniteda

Oblačni Manchester nas je sprejel v svojem značilnem slogu, v vadbenem centru enega največjih klubov na svetu pa smo obiskali Benjamina Šeška. Slovenski napadalec Manchester Uniteda nas je toplo sprejel, z nami odkrito spregovoril in dal jasno vedeti, da se po turbulentnih mesecih počuti bolje.

Njegova zgodba na Otoku se je začela pred dobrimi štirimi meseci, ko so rdeči vragi zanj Leipzigu odšteli kar 76,5 milijona evrov. Teža prestopa, pritisk okolja in zgodovina kluba so od prvega dne spremljali slovenskega napadalca. Prvenec v rdečem dresu je dočakal 27. septembra na gostovanju pri Brentfordu, prvi zadetek na mitskem Old Traffordu pa je dosegel teden dni pozneje ob zmagi proti Sunderlandu. Občutki, ki so ga preplavili, so bili nepozabni.

"Noro! Neverjetno je, ko vidiš ljudi, kako norijo in skačejo drug po drugem. Ljudje živijo za ta klub, ne samo na stadionu, temveč po vsem svetu. Doseči zadetek za ta klub je nekaj najboljšega, kar se mi lahko kot nogometašu in človeku zgodi," nam je povedal Šeško.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Pogovor z Benjaminom Šeškom v Manchestru 24ur.com

A evforiji je sledila realnost. Obdobje slabše strelske forme, ogromen pritisk javnosti in rezultatska nestabilnost moštva so postopoma pripeljali tudi do spremembe na klopi. Vodstvo kluba se je odločilo za prekinitev sodelovanja s portugalskim strategom Rubenom Amorimom, kar je pomenilo novo poglavje za Manchester United in za slovenskega napadalca. Prav po tej prelomnici je Šeško eksplodiral. Na zadnjih dveh tekmah proti Brightonu in Burnleyju se je vpisal med strelce, pri čemer je bil uspešen kar trikrat. Skupno je za United v vseh tekmovanjih doslej zbral 19 nastopov, dosegel pet zadetkov in prispeval asistenco.

Statistika Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda. FOTO: Sofascore.com

Šeško se dobro zaveda, kaj pomeni nositi dres prvega napadalca pri drugem najtrofejnejšem klubu v Angliji. Pred njim so to vlogo opravljali velikani, kot sta Cristiano Ronaldo in Zlatan Ibrahimović, ki je bil tudi njegov vzornik.

"Sem zelo vesel, da sem lahko na tem mestu. Zelo sem hvaležen za te stvari. Vsak večer si pred spanjem v knjižico zapišem stvari, za katere sem hvaležen. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da si hvaležen pri majhnih stvareh, da potem res ceniš vse skupaj," je poudaril slovenski reprezentant. Misli mu seveda pogosto uhajajo tudi proti domovini. Marca se bo vrnil v Slovenijo, ko bo na sporedu prvi reprezentančni zbor v letu 2026. Ime novega selektorja še ni znano. Zdi se, da bo to vlogo še enkrat več prevzel slovenski strokovnjak, a Šeško je odprt tudi za scenarij, da na slovensko klop prvič sede tuj strateg.