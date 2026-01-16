Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Šeško iz prve roke: občutek po golu, reprezentanca in velikani Uniteda

Manchester, 16. 01. 2026 06.00 pred 10 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant Božidar Bulat
Benjamin Šeško

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je po odhodu Rubena Amorima z mesta glavnega trenerja Manchester Uniteda znova ujel strelski ritem. 22-letnega Radečana smo obiskali v vadbenem centru angleškega velikana, kjer nas je sprejel odprtih rok in z nami opravil poglobljen pogovor. Več nocoj v informativni oddaji 24UR – v osrednjem in športnem delu.

Oblačni Manchester nas je sprejel v svojem značilnem slogu, v vadbenem centru enega največjih klubov na svetu pa smo obiskali Benjamina Šeška. Slovenski napadalec Manchester Uniteda nas je toplo sprejel, z nami odkrito spregovoril in dal jasno vedeti, da se po turbulentnih mesecih počuti bolje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegova zgodba na Otoku se je začela pred dobrimi štirimi meseci, ko so rdeči vragi zanj Leipzigu odšteli kar 76,5 milijona evrov. Teža prestopa, pritisk okolja in zgodovina kluba so od prvega dne spremljali slovenskega napadalca.

Prvenec v rdečem dresu je dočakal 27. septembra na gostovanju pri Brentfordu, prvi zadetek na mitskem Old Traffordu pa je dosegel teden dni pozneje ob zmagi proti Sunderlandu. Občutki, ki so ga preplavili, so bili nepozabni.

"Noro! Neverjetno je, ko vidiš ljudi, kako norijo in skačejo drug po drugem. Ljudje živijo za ta klub, ne samo na stadionu, temveč po vsem svetu. Doseči zadetek za ta klub je nekaj najboljšega, kar se mi lahko kot nogometašu in človeku zgodi," nam je povedal Šeško.

A evforiji je sledila realnost. Obdobje slabše strelske forme, ogromen pritisk javnosti in rezultatska nestabilnost moštva so postopoma pripeljali tudi do spremembe na klopi. Vodstvo kluba se je odločilo za prekinitev sodelovanja s portugalskim strategom Rubenom Amorimom, kar je pomenilo novo poglavje za Manchester United in za slovenskega napadalca.

Prav po tej prelomnici je Šeško eksplodiral. Na zadnjih dveh tekmah proti Brightonu in Burnleyju se je vpisal med strelce, pri čemer je bil uspešen kar trikrat. Skupno je za United v vseh tekmovanjih doslej zbral 19 nastopov, dosegel pet zadetkov in prispeval asistenco.

Statistika Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda.
Statistika Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda.
FOTO: Sofascore.com

Šeško se dobro zaveda, kaj pomeni nositi dres prvega napadalca pri drugem najtrofejnejšem klubu v Angliji. Pred njim so to vlogo opravljali velikani, kot sta Cristiano Ronaldo in Zlatan Ibrahimović, ki je bil tudi njegov vzornik.

"Sem zelo vesel, da sem lahko na tem mestu. Zelo sem hvaležen za te stvari. Vsak večer si pred spanjem v knjižico zapišem stvari, za katere sem hvaležen. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da si hvaležen pri majhnih stvareh, da potem res ceniš vse skupaj," je poudaril slovenski reprezentant.

Misli mu seveda pogosto uhajajo tudi proti domovini. Marca se bo vrnil v Slovenijo, ko bo na sporedu prvi reprezentančni zbor v letu 2026. Ime novega selektorja še ni znano. Zdi se, da bo to vlogo še enkrat več prevzel slovenski strokovnjak, a Šeško je odprt tudi za scenarij, da na slovensko klop prvič sede tuj strateg.

"Samo, da pride oseba, ki bo, tako kot mi, živela za ekipo. Sam sem odprt za vse, pa tudi soigralci so. Mislim, da se vsi veselimo, da se bomo po dolgem času spet videli in da bomo odigrali kakšno tekmo. Najbolj pomembno je to, da se spet združimo," razmišlja Šeško.

nogomet benjamin šeško manchester united

V Santanderju do presenečenja ni prišlo: Barcelona izločila drugoligaša

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica
Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Sin legende po očetovih stopinjah
Sin legende po očetovih stopinjah
zadovoljna
Portal
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo
Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo
vizita
Portal
Ciroza jeter: smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Par, ki ostaja nerazdružljiv
Par, ki ostaja nerazdružljiv
dominvrt
Portal
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450