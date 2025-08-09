Benjamin Šeško, prvo ime otoških medijev in naslovnic pri nas

Slovenski čudežni deček Benjamin Šeško se bo svetu predstavil kot nogometaš Manchester Uniteda. Klub je zanj pogledal globoko v svoje žepe, komaj 22-letni Radečan postaja z naskokom najdražji slovenski nogometaš vseh časov. Zdaj smo vsi Rdeči vragi, so navdušeni v Radečah. Ostaja skromen, preprost in delaven fant, ki se v svoj rodni kraj pogosto vrača, od ponosa kipijo njegovi sokrajani. Navijači britanskega kluba pri nas pa medtem že mrzlično preverjajo, kdaj bodo lahko kupili nov rdeči dres s številko in njegovim imenom. V studio so prišli strokovnjak za športno diagnostiko Mit Bračič, strokovnjak za marketing Aljoša Bagola in goreč navijač Manchester Uniteda Rok Saje.