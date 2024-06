Benjamin Šeško tudi uradno podaljšal pogodbo z Leipzigom

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško ostaja v Leipzigu. Nemški klub je na spletni stani danes potrdil, da je Šeško podaljšal sodelovanje do leta 2029.

Potem ko smo mediji že v torek poročali, da se je Benjamin Šeško odločil za podaljšanje sodelovanja, je zdaj novico potrdil tudi klub. Po novem bo Šeško ostal v saškem klubu še eno sezono dlje, do konca junija 2029.

"Imel sem odlično prvo leto v Leipzigu, zelo sem vesel, da sem tukaj. Moštvo, klub, mesto, navijači, celoten paket je preprosto odličen. Zgodnje podaljšanje sodelovanja je bilo zame logičen korak," je za spletno stran kluba dejal Šeško in dodal: "V prvi polovici sezone nisem igral in zadeval toliko, kot bi si želel, a je bil tudi ta del zelo pomemben za moj razvoj. Čutil sem zaupanje kluba, to pa je bilo ključno za razvoj mojega celotnega potenciala. V drugi polovici sezone sem se oddolžil z zadetki."

Mladi slovenski zvezdnik se je ozrl tudi na prihodnost v tej sredini: "Imamo ekipo z velikim potencialom, mešanico mladosti in izkušenj. Res se veselim naslednjih korakov, že zdaj smo dosegli veliko, pokazali smo zelo dober nogomet. A dosežemo lahko še veliko več in to bo naš cilj." "Benjamin Šeško je prišel v Leipzig pred enim letom kot velik talent in se je pri nas razvil. Še posebej v drugi polovici sezone je pokazal, kako pomemben del moštva je. 11 golov v tem delu, sedem na zaporednih tekmah. To je izjemno, je eden najboljših napadalcev v bundesligi, pa je star komaj 21 let," pa je dejal športni direktor Rouven Schröder. 21-letnik iz Radeč je v minuli sezoni na 31 ligaških tekmah dosegel 14 golov, skupaj pa na 42 tekmah 18 v vsega 2057 minutah na igrišču. V Bundesligi je trenutno v nizu sedmih zaporednih tekem z doseženim zadetkom, ob koncu sezone pa je blestel z 11 goli in dvema podajama na zadnjih 16 tekmah.

Okoli Šeška že nekaj časa krožijo govorice o morebitnem prestopu bodisi na Otok bodisi v prestolnico mode k Milanu. Najbolj vztrajen je bil po pisanju angleških medijev v zadnjih tednih predvsem Arsenal. Tudi številni drugi klubi so bili pred koncem junija pripravljeni plačati odkupno klavzulo v višini 65 milijonov evrov. Po informacijah Skya bo Leipzig z novo pogodbo to klavzulo črtal, se dogovoril o novi, tako da obstaja dogovor, da klub Šeška ob morebitnih ponudbah iz tujine ne bo oviral.

Mladi slovenski as je kariero sicer začel v mladinskih vrstah Domžal, od koder se je preselil k Salzburgu za približno 2,5 milijona evrov. Kot posojen nogometaš Salzburga je igral še za Liefering v drugi ligi in nato nadaljeval razvoj pri klubu s Solnograškega. K Leipzigu je prestopil pred minulo sezono za 24 milijonov evrov. V članski karieri je doslej na 185 tekmah dosegel 69 golov in prispeval še 19 asistenc. Visokorasli in hitri napadalec je doslej dres s slovenskim grbom oblekel 29-krat in dosegel 11 golov. Selektor Matjaž Kek ga je pričakovano uvrstil na seznam 26 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Tam bo Šeško eden ključnih igralcev reprezentance ob njenem drugem nastopu na EP (2000).

