Benjamin Šeško v vse ožjem izboru za jubilejno 20. nagrado Golden Boy

Golden Boy je nagrada, ki jo je leta 2003 ustanovil italijanski športni časnik Tuttosport in jo od omenjenega leta dalje športni novinarji podelijo mlademu nogometašu, ki jih je v posameznem koledarskem letu najbolj navdušil. Med takšnimi nogometaši je letos tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki se je uvrstil v izbor 40 nominirancev.

Italijanski časnik Tuttosport je že 15. junija objavil seznam stotih nominirancev, ki se iz meseca v mesec krči. Sredi julija jih je ostalo 80, mesec kasneje 60 in pred tremi dnevi le še 40. Naslednji in s tem zadnji 'rez' sledi 15. oktobra, ko bo znanih 20 finalistov izmed katerih bodo žiranti izbrali zmagovalca. Kdo bo kot jubilejni 20. okronan za Golden Boya, bo verjetno znano konec leta. Tuttosport zaenkrat tudi zaradi svetovnega prvenstva, ki bo med 20. novembrom in 18. decembrom potekal v Katarju, še ni sporočil datuma slavnostne prireditve, ki bo potekala v Torinu.

Nominiranci morajo biti mlajši od 21 leti in igrati v najvišji ligi katerekoli evropske države.

Med nogometaši, ki so se uvrstili med najboljših 40, je tudi 19-letni slovenski talent Benjamin Šeško, ki se je že pri rosnih 16. letih pridružil avstrijskemu prvoligašu Red Bull Salzburgu in po dveletnemu kaljenju pri FC Lieferingu lani vrnil k bikom in postal ključni član moštva. Na začetku letošnjega koledarskega leta je mladi Šeško sicer saniral poškodbo mišice, se nato februarja na četrtfinalni tekmi avstrijskega pokala vrnil, a obnovil poškodbo, zaradi česar je počival še dodaten mesec dni. Marca pa je Radečan le začel redno igrati in do konca minule sezone z dvema zadetkoma na devetih tekmah Salzburgu pomagal do devetega zaporednega naslova državnih prvakov ter z dvema zadetkoma na treh tekmah v pokalu (zadel je tudi v finalu) še do četrtega zaporednega naslova pokalnih prvakov.

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: AP

Šeško je letos šestkrat nastopil tudi za slovensko reprezentanco in na domači tekmi proti Srbiji z zadetkom v 53. minuti poskrbel za remi in drugo točko Slovenije v novi sezoni Lige narodov. Z odprtjem poletnega prestopnega roka se je začela bitka tudi za mladega Slovenca, ki velja za enega najbolj obetavnih mladih napadalcev v Evropi. In čeprav so se z Šeška zanimali mnogi, tudi nekateri največji evropski klubi, se je mladenič odločil, da bo še eno sezono ostal v Salzburgu nato pa se preselil k 'pobratenemu' RB Leipzigu, kjer igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Razburljivo poletje Šeška ni zmedlo in že na prvi tekmi nove sezone (v prvem krogu avstrijskega pokala) se je vpisal med strelce. Strelsko formo je nato potrdil še na prvi ligaški tekmi nove sezone, v kateri je do danes na osmih tekmah zbral tri zadetke. 19-letnik je zaigral tudi na obeh dosedanjih tekmah skupinskega dela Lige prvakov in svojemu moštvu pomagal do remijev z 1:1 proti italijanskemu prvaku Milanu in evropskemu prvaku iz predlanske sezone Chelseaju.

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: AP

Ob omenjeni statistiki in formi, ki jo mladi napadalec stopnjuje, Šeško sicer ne sodi v ožji krog favoritov za osvojitev nagrade Golden Boy, a poudariti velja, da bo Slovenec imel možnost osvojiti prestižno nagradi tudi prihodnje leto, ki ga bo torej v prvi polovici preživel pri Salzburgu v drugi pa pri Leipzigu. Med peterico največjih favoritov pa tuji mediji trenutno uvrščajo naslednje nogometaše: Eduardo Camavinga (Real Madrid, Španija), Jude Bellingham (Borussia Dortmund, Anglija), Karim Adeyemi (RB Salzburg/Borussia Dortmund, Nemčija), Gavi (Barcelona, Španija) in Jamal Musiala (Bayern München, Nemčija).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kdo odloča o končnemu zmagovalcu? Točke podeljuje 40 predstavnikov največjih evropskih športnih časopisov, kot so: Tuttosport (Italija), Bild (Nemčija), Blick (Švica), A Bola (Portugalska), l'Équipe (Francija), France Football (Francija), Marca (Španija), Mundo Deportivo (Španija), Ta Nea (Grčija), Sport Express (Rusija), De Telegraaf (Nizozemska) in The Times (Združeno kraljestvo) in druig. Pri končnem glasovanju vsak žirant med pet nogometašev razdeli 26 točk in sicer dodeli 10 točk igralcu, za katerega meni, da je najbolj impresiven, sedem drugemu najbolj impresivnemu, pet tretjemu, tri četrtemu in eno petemu najbolj impresivnemu po njegovem mnenju oziroma mnenju medija, ki ga predstavlja. Poleg nagrade Golden Boy Tuttosport zadnje štiri leta izbere tudi zmagovalca nagrade Web Golden Boy, ki ga, kot že ime samo pove, izberejo navijači prek spleta, glasovanje pa je na Tuttosportovi spletni strani že odprto. Lani je nagrado osvojil Karim Adeyemi (RB Salzburg, Nemčija), pred njim pa še Ansu Fati (Barcelona, Španija), Matteo Guendouzi (Arsenal, Francija) in Justin Kluivert (Roma, Nizozemska). Na spletnem glasovanju, ki se posodablja sproti, krepko vodi Jan Thielmann (FC Köln, Nemčija), ki je prejel 31,1 odstotka vseh glasov, Šeško je s 4,9 odstotka trenutno na šestem mestu.

icon-expand Benjamin Šeško in njegov agent Elvis Bašanović FOTO: Elvis Bašanović

Lani je nagrada romala v roke 18-letnega vezista Barcelone Pedrija, ki je postal drugi nogometaš katalonskega ponosa, ki je osvojil to nagrado po Lionelu Messiju, ki mu je to uspelo leta 2005. Pred Pedrijem pa je t.i. Zlati deček postal norveški napadalec Erling Haaland, takrat še član Borussie iz Dortmunda, ki ga mnogi zaradi enakega položaja na zelenici, podobnega stila igre in dejstva, da je tudi Haaland eno sezono (2019/20) Red Bull Salzburg.