Benjamin Šeško vreden vrtoglavih 116 milijonov evrov

Benjamin Šeško piše zgodovino. Njegovo tržno vrednost so ocenili na vrtoglavih 116 milijonov evrov in je 15. najdražji nogometaš sveta. Takšno tržno vrednost komaj 21-letnika iz Radeč je postavil mednarodni nogometni observatorij. S tem so Šeška postavil ob bok svetovnih nogometnih zvezdnikov iz najprestižnejših klubov, kot sta Real Madrid in Manchester City. Šeško je že s prestopom iz Salzburga v Leipzig postal najdražji slovenski nogometaš vseh časov, koga vse je prehitel?