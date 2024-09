Bentancur pod drobnogledom angleške zveze

Med poletjem je voditelj oddaje Canal 10 urugvajskega reprezentanta prosil za majico igralca Spurs, na kar je odgovoril: "Sonnyjev? Lahko bi bil tudi Sonnyjev bratranec, saj so vsi videti enako." Na sporno izjavo so postali pozorni pri protidiskriminacijski dobrodelni organizaciji Kick It Out, potem ko so prejeli "pomembno število" pritožb. Bentancur se je naknadno opravičil južnokorejskemu reprezentantu in kapitanu Spurs. Ta je opravičilo sprejel, češ da je njegov soigralec "naredil napako".