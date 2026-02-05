Benzema debitiral s hat-trickom

Karim Benzema je na igrišču preživel 72 minut, v tem času pa je Al Hilal dosegel štiri zadetke. 38-letni francoski napadalec je sodeloval pri vseh štirih, najprej je žogo trikrat pospravil v mrežo, nato pa vknjižil še asistenco.

Poleg nekdanjega nogometaša Real Madrida ima Al Hilal še nekaj zvezdnikov. V obrambi sta Kalidou Koulibaly in Theo Hernandez, v vezni liniji Ruben Neves in Sergej Milinković-Savić, v napadu pa mu družbo dela Brazilec Malcom.

Al Hilal v letošnji sezoni savdskega prvenstva še ne pozna poraza, vknjižil je 15 zmag in pet remijev. Al Ahli zaostaja za tri točke, še eno manj pa ima Al Nasr, kjer si kruh služi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo.