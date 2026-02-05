Naslovnica
Nogomet

Benzema debitiral s hat-trickom

Najran, 05. 02. 2026 21.00 pred 10 dnevi 1 min branja 27

Avtor:
A.M.
Karim Benzema

Francoski zvezdnik Karim Benzema, ki je pred dnevi prekinil pogodbo z Al Ittihadom in prestopil k njihovemu rivalu Al Hilalu, je debitiral v novem dresu. Na gostovanju v 21. krogu savdskega prvenstva pri Al Okhdoodu je s soigralci vknjižil zmago z izidom 0:6, prispeval pa je tri gole in podajo.

Karim Benzema je na igrišču preživel 72 minut, v tem času pa je Al Hilal dosegel štiri zadetke. 38-letni francoski napadalec je sodeloval pri vseh štirih, najprej je žogo trikrat pospravil v mrežo, nato pa vknjižil še asistenco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg nekdanjega nogometaša Real Madrida ima Al Hilal še nekaj zvezdnikov. V obrambi sta Kalidou Koulibaly in Theo Hernandez, v vezni liniji Ruben Neves in Sergej Milinković-Savić, v napadu pa mu družbo dela Brazilec Malcom.

Al Hilal v letošnji sezoni savdskega prvenstva še ne pozna poraza, vknjižil je 15 zmag in pet remijev. Al Ahli zaostaja za tri točke, še eno manj pa ima Al Nasr, kjer si kruh služi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet karim benzema al hilal
