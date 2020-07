Benzema: Če zabiješ tri gole na eni tekmi, še nisi svetovna zvezda

Revija France Footballletos zlate žoge ne bo podelila, Karim Benzemapa bi se v glasovanju gotovo uvrstil zelo visoko, saj je za njim še ena zelo plodna sezona v konici napada madridskega Reala. Nogometaš, ki zaradi famoznega primera (domnevnega) izsiljevanja reprezentančnega kolega Mathieuja Valbuenajaže več let ne sme igrati za francosko izbrano vrsto, je o zlati žogi ter še nekaterih aktualnih temah spregovoril na svojem kanalu spletnega omrežja YouTube.

"Če razmišljam o zlati žogi? Jasno, ves čas, vse od otroštva, a to ni nekaj, zaradi česar bi si vsakodnevno belil glavo," je dejal Benzema, ki so mu vprašanja postavljali navijači. "Vprašanje zlate žoge je vedno tu, ko si profesionalec v nogometu in ko tekmuješ,"je nadaljeval nekdanji član Lyona.

(Ne)pomembnost položaja na igrišču

Na vprašanje, kdo je najboljši nogometaš, s katerim je igral, je odvrnil, da "ne more" izbrati le enega, naštel pa je Cristiana Ronalda, Kakaja, Raula Gonzaleza in Sergia Ramosa. Glede lastnega položaja na zelenici pa je povedal: "Nikoli se ne želim definirati kot 'devetica' ali 'desetica', 'enajstica' ... Sem nogometaš in poskušam postati najboljši na svetu."

Glede svoje kariere je povedal, da ne obžaluje ničesar, da pa je najbolj ponosen na to, da mu je uspelo v vrstah madridskega Reala.

'Najtežje je biti dober vso sezono'

"Najboljša enajsterica? Real Madrid," je bil poln hvale na račun svojih delodajalcev Benzema, ki je že drugo zaporedno sezono sklenil z 21 ligaškimi zadetki, potem ko je v sezoni 2016/17 dosegel le enajst, v sezoni 2017/18 pa le pet golov. Nogometaš, ki bo decembra dopolnil 33 let in je v karieri v klubskem nogometu osvojil vse, kar se osvojiti da, tudi ni želel govoriti o zvezdnikih, ki prihajajo.

"Ne vem, v nogometu gre vse zelo hitro. Najtežje je biti dober vso sezono in osvajati naslove z ekipo. Če zabiješ tri gole na eni tekmi, še ne pomeni, da si svetovna zvezda," je nadaljeval Benzema, ki je na vprašanje, če bi zamenjal štiri naslove v Ligi prvakov za en naslov svetovnega prvaka s Francijo, odločno zatrdil: "Ne, nikakor."

Najboljši v preigravanju je Neymar in pika

Za najboljša branilca je označil klubska soigralca Ramosa in Raphaëla Varana, s katerima se mora pomeriti na skoraj vsakem treningu. Za najlepši gol je dejal, da ga težko izbere, saj jih je "bilo veliko", izbral pa je tistega proti Osasuni, z zanimivim odgovorom pa je postregel, ko je vprašanje naneslo na nogometaše, ki znajo najbolje preigravati.

"Pet najboljših v preigravanju? Neymar in konec naštevanja," je brazilskega zvezdnika Paris Saint-Germaina pohvalil Benzema, ki si je v karieri zelo želel zaigrati tudi z Neymarjevim slovitim rojakom Ronaldomin trenutnim trenerjem članskega moštva Reala Zinedinom Zidanom.

"To je lahko vprašanje. (V karieri bi si želel zaigrati, op. a.) z Ronaldom Nazariem in Zidanom," je povedal Benzema.