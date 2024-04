Benzema odgovoril kritikom: To ni Madrid, ne morem vsega sam

Karim Benzema na lestvici strelcev z devetimi zadetki zaseda 17. mesto, kar dvakrat več pa jih je zabil njegov napadalni partner Abderrazak Hamdallah, ki za Cristianom Ronaldom (29 golov) in Aleksandrom Mitrovićem (22 golov) zaseda tretje mesto. Če bi tretje mesto, ki kot zadnje vodi v ACF Ligo prvakov, zasedal tudi Al Ittihad, bi bili njihovi navijači za odtenek bolj zadovoljni, tako pa za tretjeuvrščenim Al Ahlijem zaostajajo za pet točk.

Veliko navijačev se sprašuje, zakaj dobitnik zlate žoge iz leta 2022 v veliko lažji ligi ne zadeva tako pogosto, kot je to počel v Madridu, francoski zvezdnik pa je kritikom podal preprost odgovor: "To ni isti klub in nisem obkrožen z istimi igralci. Na igrišču potrebujem pomoč, tekem preprosto ne morem zmagovati sam."

36-letnik pa je poskrbel tudi za nekaj nervoze med navijači aktualnih prvakov savdske lige. "Prihodnost v Al Ittihadu? Bomo videli, kaj se bo zgodilo, novosti je veliko. Za zdaj sem osredotočen na to, da sezono dobro zaključim."