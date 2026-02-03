Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Benzema po sporu s klubom okrepil osovraženega tekmeca

Rijad, 03. 02. 2026 07.43 pred 13 dnevi 1 min branja 19

Avtor:
M.J. STA
Karim Benzema

Nekdanji dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu Karim Benzema je v savdski nogometni ligi zamenjal klub. Nekdanji francoski reprezentant je iz Al-Itihada prestopil k največjemu tekmecu Al-Hilalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju francoskih medijev se je Karim Benzema sprl z vodstvom Al-Itihada glede podaljšanja pogodbe. Nekdanji nogometaš Real Madrida je zdaj podpisal pogodbo z vodilnim klubom lige Al-Hilalom za leto in pol.

Benzema je v Savdsko Arabijo prispel leta 2023, kar je bil eden najodmevnejših prestopov v zgodovini lige. Pri Al-Itihadu je napadalec v dveh sezonah in pol dosegel 54 golov na 83 tekmah in lani osvojil naslov prvaka.

Ta uspeh bi lahko letos ponovil pri Al-Hilalu, ki ga vodi italijanski trener Simone Inzaghi in kjer bo moči združil z znanimi igralci, kot so Darwin Nunez, Theo Hernandez in Kalidou Koulibaly.

nogomet benzema
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
03. 02. 2026 20.43
Farsici pa spet o benzu in ronaldu...a boli ker sta oba z realom v 10letih osvojila 5x liga prvakov....uefalona je pa za nekaj takega potrebovala 3 najvecje kraje v ligi prvakov in 125let hahahahahah...kaksne komplekse imajo tile nasi obsedenci hahhahaha..en pa po en
Odgovori
-4
3 7
ledr
03. 02. 2026 17.26
Nič presenetljivega. Saj poznate njegov karakter, saj veste, kje je igral in se učil... Zloba, zloba, zloba. Samo v enem klubu se tega naučijo.
Odgovori
+3
10 7
NoriSušan
03. 02. 2026 15.50
Hej cripl pazi to: ekipa al nassrja ma: Felixa, Maneja, Brozoviča, Comana itd. Sam Ronaldo noče pa napadalca k ga že Felix naskoču z goli in je najboljši v ekipi zato noče Benzija. Usi ti zvezdniki pa še je številka 2 in to v Arabski ligi hahah. Messiju pač ne seže do gležnjev. Sam vem da te je strah karkol odpisat
Odgovori
+3
11 8
Loptass
03. 02. 2026 16.51
200 mil. letne plače, pa vse kar da od sebe, je to kar dela Mbappe torej penali in tap ini ter še mogoče kak drugi gol in to je to. Ampak vse so krivi drugi. Ronalda je dobila karma ob koncu sezone. Kar daješ, to dobiš. Tudi Messi.....za konec kariere je postal SP, dobil 2 Copi, Finalisimo in Inter Miami pripeljal iz 30. mesta na prestol MLS. Pri obeh pošteno.
Odgovori
+1
9 8
Loptass
03. 02. 2026 16.59
......karma ob koncu kariere.....
Odgovori
+1
9 8
NoriSušan
03. 02. 2026 19.43
To se itak ve sam kripsi nekam tih. Zgleda sou spat ga ne bo en tedn hahaha
Odgovori
+1
4 3
Luigi Taveri II.
03. 02. 2026 11.34
Ronaldo je posrečen športnik, vedno je bil proti nasilju nad ženskami , sam jim je pa plačeval za molk
Odgovori
+3
15 12
Luigi Taveri II.
03. 02. 2026 11.13
Cripsi , jaz svojega GOATa nisem zatajil, ti si ga pa
Odgovori
+3
15 12
cripstoned
03. 02. 2026 10.21
Samo poglejte te obsedence spodaj...ce ni real madrid je pa ronaldo...ce nista real madrid in ronalda je pa ata krips tisti ki ne da mira ahahahaahah...siuuuuuuuuu
Odgovori
-6
12 18
annonymo95
03. 02. 2026 10.25
se je kdo kej zlagau?
Odgovori
-2
10 12
REAList7
03. 02. 2026 12.25
Cripsi, vrži na ignor te bolnike :D
Odgovori
-1
12 13
annonymo95
03. 02. 2026 12.52
bolnika tu sta samo vidva
Odgovori
+0
12 12
annonymo95
03. 02. 2026 12.54
in pol bosta jokala da mi žalimo, pljuvamo, krademo itd. na zdravljenje cimprej baletki
Odgovori
-1
11 12
Luigi Taveri II.
03. 02. 2026 09.02
Saj je tudi Ronaldo okrepil Al Hilal, ko je podpisal za Al Nasr
Odgovori
+8
20 12
NoriSušan
03. 02. 2026 08.26
Frajeri majo bolšo postavo k United haha
Odgovori
-3
10 13
Loptass
03. 02. 2026 08.44
Kristina pa se javno pritožuje in bojkotira tekmo, ker se ne strinja s tem prestopom. Ker da bi bil Hilal premočen 😂 A njemu so pripeljali Maneja iz Bayerna, Iniga, Benta, Felixa, Laporta pa kaj te vem koga še vse, pa ne morjo nič osvojit. Ker cela ekipa igra, zato da si en gumpec fila statistiko, pol pa ni lovorik.
Odgovori
+7
19 12
Luigi Taveri II.
03. 02. 2026 11.26
Če še koga pripeljejo bo Ronaldo na klopi
Odgovori
+0
12 12
NoriSušan
03. 02. 2026 12.01
sej lih to hahaa
Odgovori
-4
8 12
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534