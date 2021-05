Mbappe navdušen nad Benzemajevo vrnitvijo v reprezentanco

Karim Benzema je po kar petih letih premora znova dobil priložnost, da zaigra za Francijo in tako svoji državi priigra še eno od neštetih lovorik. Benzema za svojo državo ne igra od leta 2015, ko se je zapletel v javni škandal z izsiljevanjem. Ekipa Didierja Deschampsa bo tako na letošnjem zapoznelem turnirju briljirala z napadalno vrsto, ki je že tako ali tako odlična. "Nihče ne more popraviti preteklosti, najpomembnejše je, kaj bo danes in jutri. Naredili smo nekaj pomembnih potez in eno zelo pomembno. Srečala sva se in imela dolg pogovor, ki sva ga oba potrebovala. Razmislil sem in sprejel to odločitev. O tem, kar sva se pogovarjala, pa vam ne bom razkril niti besede," je povedal Deschamps.