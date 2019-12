Benzema rešil Real v zadnji sekundi, Zidane meni, da so si zaslužili več

Karim Benzemaje Real Madrid, ki je imel po remiju Barcelone z Real Sociedadom (2:2) priložnost, da pred "el clasicom" zavzame vrh lestvice, rešil pred porazom pri Valencii, ko je zabil žogo pod prečko v sodnikovem podaljšku drugega polčasa. Talentirani Carlos Soler, ki naj bi bil v resnih kombinacijah za selitev v Madrid, je z izvrstnim zaključkom znotraj kazenskega prostora nekaj minut prej "netopirje" približal veliki zmagi. Tekle so že zadnje sekunde sodnikovega podaljška, ko bi vratar Reala Thibaut Courtois z glavo po podaji iz kota skorajda zabil neverjeten gol, odbito žogo vratarskega kolega Jaumeja Domenecha pa je za končnih 1:1 v domačo mrežo poslal Benzema.

TEKMA

"Courtois se je odločil, da bo prišel skakat na podajo iz kota, to pa kaže na to, da si vedno želimo več," je bil zadovoljen trener Reala Zinedine Zidane, ki je bil, tudi zaradi Courtoisa, v tej sezoni že večkrat tarča kritik. "Zaslužili smo si priti do remija, saj smo vložili ogromno truda na tej tekmi. To je Real Madrid, kjer se ne predaš. Verjeli smo, da lahko zadenemo in na koncu smo,"je nadaljeval Zidane.

"Točka se mi glede na to, kar nam je uspelo v prvem polčasu, zdi malo. Raje bi videl, da bi mi zadeli prvi. Ni uspelo, a moramo biti ponosni na to tekmo. Ko ti na tako težkem gostovanju zabijejo gol zgolj nekaj minut pred koncem, potem se lahko sesuješ, a razmišljali smo o tem, da nam lahko uspe in res nam je,"je še dodal francoski trener.

Ramos: Osredotočamo se na 'clasico' in to, da bomo prišli do vseh treh točk

Že prej je mrežo nekdanjega kluba Zlatka Zahovićazatresel napadalec Reala Luka Jović, a so mu sodniki naknadno razveljavili še enega v nizu zadetkov v tej sezoni. Kapetan Sergio Ramosse lahko zdaj s soigralci po vnovični izenačitvi z vodilno Barcelono na vrhu lestvice povsem osredotoči na prihajajoči (prestavljeni) "el clasico", ki ga bo sredi tedna gostil katalonski stadion Camp Nou.

"Sem smo prišli po tri točke, a smo bili kaznovani z golom Valencie, po tej točki pa nam ostaja okus, da bi lahko bilo več," je v izjavi po tekmi zatrdil Ramos. "Bili smo odlično v prvem polčasu in neprestano iskali gol, ustvarili smo si tudi veliko priložnosti, a nam ga ni uspelo zabiti. Merili smo se z ekipo, ki je v izvrstni formi, ta točka pa nas ohranja izenačene z Barco, zdaj pa se osredotočamo na 'clasico' in to, da bomo tam prišli do vseh treh točk."

POSTAVI

LESTVICA

PARI

BARREA