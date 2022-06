Benzema: Seciral sem vse, kar je počel Ronaldo

Portugalec je v špansko prestolnico za takrat rekordno odškodnino prav tako prestopil poleti 2009, a se je na začetku bistveno bolje znašel. Na 35 tekmah v prvi sezoni je dosegel 33 golov in dodal še deset asistenc. "Ves čas sem ga gledal. Skušal sem se osredotočiti na njegovo gibanje. Kako preigrava, podaja, strelja, nadzoruje žogo. Na vse sem bil pozoren. Do potankosti sem seciral vse, kar je počel," je nadaljeval danes 34-letni napadalec.

Benzema se je z letošnjim slavjem izenačil z Ronaldom po številu lovorik v Ligi prvakov (oba jih imata po pet, op. a.), a se nikakor ne misli ustaviti. Njegov naslednji veliki cilj je, da bi se okitil še z naslovom svetovnega prvaka. Na prvenstvu v Rusiji pred štirimi leti ga namreč ni bilo v kadru galskih petelinov. "Še vedno imam veliko motivacije. Želim si še več naslovov. S klubom v Ligi prvakov, z reprezentanco na svetovnem prvenstvu. To je vse, o čemer sanjam."

Benzema je za Francijo odigral 94 tekem, na katerih je 36-krat meril v polno. Debitiral je že marca 2007, zaradi škandala in spora z Mathieum Valbueno pa ga v reprezentanci ni bilo kar šest let (od 2015 do 2021). Za Real je od 2009 odigral že 605 tekem, njegova statistika pa je nadvse impresivna: 323 golov in 159 podaj, pet Lig prvakov in štirje naslovi španskega prvaka.