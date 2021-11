Benzema spoznan za krivega izsiljevanja nekdanjega soigralca Valbuene

33-letnemu napadalcu so tožilci očitali, da je pred šestimi leti sodeloval pri izsiljevanju reprezentančnega kolega Mathieuja Valbuene . Še več, Benzema je bil po oceni tožilstva celo ključna figura pri poskusu izsiljevanja in grožnjah z javno objavo intimnih posnetkov. Pri izsiljevanju so sodelovali še štirje obtoženi, ki so bili tako kot Benzema spoznani za krive, kazni zanje pa so višje kot kazen za nogometnega zvezdnika: Axel Angot je dobil dve leti zapora, Mustapha Zouaoui dve leti in šest mesecev zapora, Karim Zenati petnajst mesecev zapora, Younes Houass pa osemnajst mesecev pogojne zaporne kazni.

Dosojena kazen je ostrejša od tiste, ki so jo za Karima Benzemaja zahtevali tožilci, še ocenjuje AFP, ki piše tudi, da so nogometaševi zagovorniki že napovedali pritožbo. Tožilstvo je nazadnje zahtevalo 10-mesečno pogojno kazen.

Triintridesetletni Benzema zaradi afere ni bil vpoklican v francosko reprezentanco za evropsko prvenstvo 2016 in svetovno prvenstvo 2018, v državno selekcijo se je vrnil šele letos, Valbuena, ki zdaj igra za grški Olympiacos, pa od tedaj ni več zaigral za 'trikolore'.

Eden izmed Valbueninih odvetnikov Didier Domat je sodbo komentiral tako: "Mathieu Valbuena je po nekaj psihično zelo napornih letih končno razbremenjen. Sodba je poštena, a ne bo mogla izbrisati škode, ki je bila povzročena mojemu klientu. Za razliko od krivca je bil za vedno izključen iz francoske reprezentance, spopadal se je s športnimi poškodbami, ki so izvirale iz slabega psihičnega stanja in bil je na udaru kritik s strani javnosti. Vesel sem, da je procesa konec in si lahko končno oddahne."

Na drugi strani je Benzemajev odvetnik Sylvain Cormier takoj po sodbi dejal, da je osupnjen nad odločitvijo sodišča, saj: "gre za protislovno odločitev sodišča, ki Benzemaju ni dalo možnosti, da se zagovarja o dokazih. Obsojen je na hudo, nepravično kazen. Presenečeni smo nad sodbo, pritožba prihaja, in upam, da bo oproščen, ker se nima česa sramovati."

Benzema zaradi klubskih obveznosti ni bil prisoten na samem sojenju, kar mu je po mnenju njegovih odvetnikov sodišče neupravičeno štelo v škodo: "Očitno je njegova odsotnost štela v sodbi ... to lahko obžalujemo, saj smo o tem obvestili sodišče. Mislim, da gre za izkrivljanje določenega telefonskega prisluha, od katerega so ohranjeni le za našega klienta negativni elementi, spomnim pa se, da obstajajo tudi pozitivni elementi, ki bi morali vzbujati dvom. Gospod Benzema bo prišel in razložil kontekst klica in po mojem mnenju bo jasno, da je gospdu Valbueni zgolj ponudil pomoč svojega prijatelja."