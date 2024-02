Benzema: Vinicius je številka ena!

Izjemna predstava brazilskega zvezdnika Real Madrida Viniciusa Juniorja na tekmi proti Gironi ni pustila ravnodušnega niti nekdanjega člana Galaktikov Karima Benzemaja. Ta se je po nekakšnem črnem obdobju na družabnih omrežjih znova vrnil in se poklonil nekdanjemu soigralcu s pripisom: "Številka 1". Brazilec je na tekmi španskega prvenstva proti drugouvrščenemu tekmecu dosegel prvi zadetek in se do konca podpisal še pod dve asistenci. Vodilni Madridčani so si tako priigrali lepo popotnico pred torkovim obračunom osmine finala elitne Lige prvakov, kjer jih v Leipzigu čakajo slovenski reprezentant Benjamin Šeško in druščina. Prenos tekme s studijskim delom od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Nekdanja soigralca Karim Benzema in Vinicius Junior FOTO: AP icon-expand

Karim Benzema se je lanskega poletja po dolgotrajnem obdobju poslovil od Madrida in se preselil v Savdsko Arabijo, kjer je postal član Al Ittihada. Za Real je pred tem v 14 sezonah vknjižil 648 nastopov, na katerih je dosegel 354 golov, in ob tem prispeval še 165 podaj. Čeprav se je sprva zdelo, da ga je prehod v muslimanski svet osrečil, pa se je kasneje izkazalo, da morda ni tako. Kot je poročala španska Marca, naj bi imel nogometaš nekaj "težav" s tamkajšnjim trenerjem Marcelom Gallardom, kar je pripeljalo tudi do tega, da se sploh ni več pojavil na treningu. Odsoten naj bi bil trikrat.

Trener pa je na to odgovoril s tem, da naj bi ga izločil iz ekipe oziroma mu je ukazal, naj se ne udeleži njihovega pripravljalnega tabora. Nato pa so govorice potihnile. Pred tem se je namreč šušljalo tudi, da naj bi nogometaš okrepil Manchester United oziroma, da se zanj zanimajo tri ekipe. Vse skupaj pa je očitno pripeljalo tudi do tega, da se je Benzema "odstranil" z družabnih omrežij. To pa ni trajalo veliko časa, saj je svojega nekdanjega soigralca Viniciusa Juniorja to soboto pohvalil prav na Instagramu. Z njegovo fotografijo in pripisom "številka 1" se je Brazilcu poklonil ob odlični igri na pomembnem obračunu za vodilni položaj španskega prvenstva Real Madrida z Girono.

Karim Benzema na Instagramu FOTO: Instagram icon-expand

V zadnjem letu skupnega sodelovanja sta Francoz in Vini sestavljala enega najboljših napadalskih dvojic na svetu. Vse to pa kažejo tudi številke, ki so milo rečeno spektakularne: skupaj sta kreirala kar 54 zadetkov in 25 podaj. Predstavljala sta skoraj 70 odstotkov strelskega prispevka Real Madrida v tisti sezoni.

Veliko je bilo sicer igralcev Reala, ki bi si zaslužili pohvale po sobotnem obračunu. Naslednji na spisku je zagotovo Jude Bellingham, dva zadetka enega najbolj vročih nogometašev ta hip, pa je zagotovo skazila njegova poškodba. V 57. minuti tekme je zapustil zelenico. Anglež naj bi bil z igrišča odsoten nekje tri tedne, šlo pa naj bi za poškodbo gležnja. To pomeni, da bo izpustil tudi prvo tekmo osmine finala v Ligi prvakov proti Leipzigu. Nared naj bi bil tako šele za povratni obračun 6. marca v Madridu. Obe tekmi boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

