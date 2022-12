Benzema z dvema goloma Realu zagotovil zmago proti Valladolidu

Madridčani so se v gosteh dolgo mučili za tri točke. So pa v 83. minuti prišli do zmage po enajstmetrovki, ki jo je unovčil Karim Benzema. Ob tem je bil pri domačih izključen Sergio Leon. Benzema je v 89. minuti postavil piko na i Realovi zmagi s svojim drugim golom na tekmi in sedmim v sezoni.