Madridski Real bo po šampionski minuli sezoni priprave na novo opravil tudi v Los Angelesu. V ZDA jih čaka več prijateljskih tekem, tudi proti največjemu rivalu Barceloni. V Kaliforniji se je soigralcem in trenerju Carlu Ancelottiju pridružil prvi zvezdnik Karim Benzema, ki si je zaradi zaslug v prejšnjem tekmovalnem letu prislužil nekaj dni počitnic več. Pri belem baletu je poleti prišlo do kar nekaj sprememb v igralskem kadru, cilji pa ostajajo enaki, in sicer najvišji.