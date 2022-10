Benzemaja na podelitvi spremljali tako punca kot tudi bivša žena

Ponedeljek je bil rezerviran za podelitev nagrade Zlata žoga. Tokrat dvomov ni bilo, zasluženo je nagrado prejel član francoske reprezentance in madridskega Reala Karim Benzema. Čeprav sta se mu na odru pridružila samo njegova mama in sin, pa sta v ozadju blesteli tudi njegova punca in nekdanja žena. Jordan Ozuna je ameriška manekenka in partnerica slavnega nogometaša, ki je ponosno slavila največje priznanje, ki ga igralec nogometa lahko prejme.

V ponedeljek je nastopil težko pričakovani trenutek, ko so razglasili novega dobitnika zlate žoge. "Pokal", ki ga podeljuje revija France Football, je v zadnjem času znan predvsem po tem, da sta ga monopolizirala dva nogometaša Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Tokrat je bilo drugače, vsa slava je bila na Francozu Karimu Benzemaju. Neverjetna sezona v dresu galaktikov se je obrestovala. S svojimi 34 leti je kot najstarejši dobitnik te nagrade podrl tudi rekord. Davnega leta 1956 je nagrado prejel Sir Stanley Matthews, ki je takrat štel kar 41 let.

Francoski napadalec je bil glavni akter sezone 2021–22 pri Real Madridu, kjer je zadeval, asistiral in na koncu popeljal ekipo do zmage v La Ligi, španskem superpokalu, evropskem superpokalu ter tudi do prestižne zmage v Ligi prvakov. In to že štirinajstič. Zasluženo je bil torej okronan za najboljšega nogometaša na svetu. "Prišel je njegov čas," so se razpisali mediji v svetu. Odzivi so prišli takoj, tako njegovih soigralcev kot tudi vseh ostalih, ki v svetu nogometa kaj štejejo. Ponosno je vse skupaj obeležila tudi njegova trenutna partnerka, ameriška manekenka Jordan Ozuna, ki se je gala dogodka udeležila skupaj z njim. Podpora v enem najsrečnejših trenutkov v njegovem življenju je seveda neprecenljiva. Manekenka je svoje "popotovanje" skozi eminentno družbo nogometnih veljakov delila tudi na svojem Instagram profilu. Največ pozornosti so seveda ujele slike, kjer pozira skupaj z novim dobitnikom te tako močno želene nagrade. Da je ponosna, je želela deliti s celim svetom. Sporočilo naklonjenosti je tako postalo viralno, nekateri pa so nekaj pozornosti namenili tudi ujemajočima se zapestnicama, ki krasita njuni roki. Razmerje naj bi začela pred kratkim, skupne fotografije pa nakazujejo, da sta več kot srečna. Naj vse skupaj le traja, zagotovo je le eno: da bo spomin na ta dogodek trajal večno.

Kot pišejo različni mediji, je bila v Theatre du Chatelet prisotna tudi mama njegovega sina in njegova bivša žena Cora Gauthier. "Tako smo ponosni nate," je delila objavo na svojem Instagram storyju. Po poročanju španske Marce sta se Cora in Karim poročila leta 2016, in to po letu dni zveze. Ni pa jasno, kdaj sta se uradno razšla. Benzema, ki je običajno precej skrivnosten glede svojega družinskega življenja, ima še eno pomembno žensko v svojem življenju – Chloe de Launay, s katero ima hčerko Melio. Nogometaš ima torej ob sebi veliko lepih žensk, nekoč so ga povezovali tudi s priljubljeno pevko Rihanno.