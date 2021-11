Benzemaja v boju za zlato žogo podpirajo trije dobitniki

33-letni Karim Benzema je ob zmagi Real Madrida nad Sevillo znova vpisal med strelce in se tako vpisal v zgodovino francoskega nogometa. Omenjeni zadetek je bil za francoskega napadalca namreč že 361. v njegovi klubski karieri, s čimer je prehitel legendarnega Thierryja Henryja in postal najboljši francoski strelec v zgodovini. Francoz se po fantastičnem letu upravičeno nahaja med ožjimi kandidati za prejemnika zlate žoge, a zdi se, da mu bo ta kljub podpori treh bivših dobitnikov ne bo podeljena.

Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Mohamed Salah in Jorginho je peterica nogometašev, ki sodi v ožji izbor kandidatov za prejemnika zlate žoge za leto 2021. In čeprav nekateri tuji novinarji poročajo, da ta že pripada 34-letnemu Argentincu, nekateri nogometaši, ki jih je čast prejeti zlato žogo že doletela, trdijo, da si jo zasluži francoski napadalec. Eden izmed takih je tudi Benzemajev soigralec in zadnji vezist, ki je prejel prestižno nagrado Luka Modrić: "Upam in želim si, da Benzema zmaga, ker je, odkar ga poznam, na vrhunski ravni in bilo bi prav, da je za to nagrajen."

Benzema ima statistično gledano izvrstno leto, v katerem je na 56 tekmah za Real Madrid in francosko reprezentanco, prav tolikokrat tudi sodeloval pri zadetkih. 43-krat je žogo v mrežo pospravil sam, 13-krat pa je prispeval podajo za zadetek. Francoskemu napadalcu sicer ne gre v prid, da z Real Madridom letos ni osvojil niti ene lovorike, kar se je klubu iz španske prestolnice zgodilo prvič po sezoni 2009/2010, a je v letošnjem letu vseeno dosegel nekaj pomembnih mejnikov. Zadnjega je dosegel prav dan pred podelitvijo zlate žoge, ko je proti Sevilli dosegel že svoj 361. zadetek v klubski karieri in v tem pogledu postal najuspešnejši francoski napadalec v zgodovini.

Nagrada za odlično formo v lanski sezoni je bil tudi ponoven vpoklic v francosko reprezentanco, na katerega je v Lyonu rojeni nogometaš predvsem zaradi dejavnosti izven nogometnih igrišč, moral čakati šest let. Vrnitev med galske peteline je opravil uspešno in bil na evropskem prvenstvu s štirimi zadetki na štirih tekmah najučinkovitejši igralec Francije, ki pa je klonila že v osmini finala, ko so jih po enajstmetrovkah izločili Švicarji. Kljub poletnemu razočaranju pa so se Benzema in druščina reprezentančne lovorike veselili jeseni, ko so osvojili drugo izvedbo Lige narodov. Na zaključnem turnirju so najprej v polfinalu premagali Belgijce, v finalu pa še Špance, ključen mož pri obeh zmagah pa je bil prav Benzema, ki je na obeh tekmah prvi zadel za svojo reprezentanco. 71 centimetrov visoka lovorika je postala že 27. v karieri za 33-letnika, s tem pa je postal najtrofnejši francoski nogometaš vseh časov.

Odlično formo v dresu francoske reprezentance je nadaljeval tudi v novembrskih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo, ko je na dveh tekmah dosegel tri zadetke in se tako po lestvici najboljših strelcev za francosko reprezentanco vseh časov zavihtel na peto mesto, le pet zadetkov pa mu še manjka, da ujame trikratnega prejemnika zlate žoge Michela Platinija. Njegove forme ni mogel prehvaliti niti francoski selektor Didier Deschamps: "Je eden izmed ožjih kandidatov za nagrado in tega ne trdim, ker je Francoz, temveč zaradi tega, kako odličen igralec je." Marsikateri poznavalec nogometa bi Benzemaju zlato žogo pripisal, zaradi pomembne vloge, ki jo ima tako v klubu kot v reprezentanci. Eden izmed takih je tudi Benzemajev nekdanji trener in zadnji Francoz, ki je prejel zlato žogo (leta 1998) Zinedine Zidane: "Karim Benzema si zasluži zlato žogo, ker je v tem trenutku stopnico nad ostalimi napadalci. Je nosilec igre tako v klubskem kot reprezentančnem nogometu tako, da upam, da bo nagrajen."

Modriću, Deschampsu in Zidane pa se s svojim mnenjem o Benzemaju pridružuje tudi Luis Figo, sicer prejemnik zlate žoge za leto 2000, ki bi jo prav tako podelil Francozu: "Benzema že nekaj let dokazuje, da spada med najboljše igralce na svetu in si po mojem mnenju zasluži zlato žogo. Jaz te trofeje ne vidim kot nekaj, kar nagrajuje dobro sezono, temveč kot nagrado za celotno kariero. In Benzema si jo s svojo bogato kariero zagotovo zasluži."

