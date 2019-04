Benzemajev 'hat-trick' za zmago Reala nad Bilbaom, Getafe blizu Lige prvakov

Francoski reprezentančni napadalec Karim Benzema je bil skozi vso tekmo na Santiagu Bernabeuu aktiven v igri svojega moštva, ki je dolgo časa trlo odpor žilavega Athletica iz Bilbaa. S kombinatorno in agresivno igro predvsem v drugem polčasu so varovanci Zinedina Zidana uspeli trikrat poslati žogo za hrbet gostujočega čuvaja mreže Iaga Herreina.



Prvič se je mreža gostov zatresla že v drugi minuti nadaljevanja, ko je v kazenski prostor Baskov visok predložek poslal Marco Asensio, kjer je najvišje skočil omenjeni Benzema, ki je premagal nemočnega Herreina. Ta zadetek je vlil novih moči 'galaktikom', ki so z visokim pokrivanjem na tekmečevi polovici povsem zagospodarili na domači zelenici in do konca srečanja, kot že rečeno, še dvakrat matirali Herreina. V 76. minuti je po udarcu s kota znova najvišje skočil Benzema za povišanje Realovega vodstva na 2:0, piko na i izvrstni predstavi pa je Francoz postavil v zadnji minuti rednega dela tekme, ko je premeteno z lobom ukanil nemočnega Iaga Herreina.