Benzemaju grozi odvzem državljanstva in zlate žoge

Vse se je začelo pred nekaj dnevi, ko je Karim Benzema, ki je minulo poletje okrepil vrste savdskega Al Ittihada, na družbenem omrežju X izrazil podporo prebivalcem Gaze. "Vse naše molitve so usmerjene k prebivalcem Gaze, ki so ponovno postali žrtve neupravičenih bombnih napadov, ki niso prizanesli niti ženskam niti otrokom." Po objavi se je Benzema znašel pod plazom kritik francoskih politikov. Gerald Darmanin je na javni televiziji izjavil, da Benzema sodeluje s teroristično organizacijo Muslimanski bratje. Korak dlje je naredila še Valerie Boyer, ki je zahtevala, da se nogometašu odvzame francosko državljanstvo in zlato žogo, ki jo je osvojil lani, ko je še branil barve Real Madrida.