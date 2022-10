Benzemaju prestižna nagrada: Moje otroške sanje so bile dobiti Zlato žogo

V Parizu je bila na sporedu svečana podelitev nagrad, v ospredju je bil boj za Zlato žogo (Ballon d'Or). Glavni favorit za nagrado je bil Francoz Karim Benzema, ki je nagrado prejel iz rok Zinedina Zidana. Francoz je v lanski sezoni blestel v dresu madridskega Reala in dosegel 44 golov. Nagrado za najboljšega vratarja je dobil njegov soigralec pri galaktikih Thibault Curtois.

icon-expand Karin Benzema z Zlato žogo. FOTO: AP

Revija France Football je že tradicionalno podelila nagrado Zlata žoga (Ballon d'Or), na finalnem seznamu je bilo 30 nogometašev, v vlogi prvega favorita pa je bil član Reala Karim Benzema, ki je nagrado tudi dobil. Izročil mu jo je njegov rojak, Zinedine Zidane, slavnostna podelitev je potekala v Theatre du Chatelet v Parizu. Benzema je peti Francoz z Zlato žogo in prvi po Zidanu, ki je bil dobitnik leta 1998. V zadnji fazi so bili finalisti štirje: Sadio Mane (Bayern) je bil na koncu drugi, Kevin de Bruyne (Manchester City) tretji in Robert Lewandowski (Barcelona) četrti. "To je velika čast, moje otroške sanje so bile dobiti Zlato žogo. Res sem ponosen na vse delo, ki sem ga opravil, nikoli nisem obupal. V življenju sem imel dva vzornika, Zidana in Ronalda. Vedno sem imel sanje, da je vse mogoče. Bilo je težko obdobje, ko me ni bilo v francoski reprezentanci, vendar sem trdo delal in nikoli nisem obupal in užival sem v igranju nogometa. Resnično sem ponosen na svojo pot tukaj, ni bilo lahko. Lahko rečem, da je bilo težko, zame in za mojo družino. Da sem danes tukaj, je nekaj posebnega. Enostavno sem res, res srečen, zahvaljujoč mojim soigralcem pri Real Madridu in reprezentanci," je na podelitvi povedal 34-letni Benzema.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Razvrstitev najboljših desetih v izboru za Zlato žogo 2022:

10. Erling Haaland (Manchester City) 9. Luka Modrić (Real Madrid) 8. Vinicius Junior (Real Madrid) 7. Thibaut Courtois (Real Madrid) 6. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 5. Mohamed Salah (Liverpool) 4. Robert Lewandowski (Bayern/Barcelona) 3. Kevin de Bruyne (Manchester City) 2. Sadio Mane (Liverpool/Bayern) 1. Karim Benzema (Real Madrid)

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Lani je nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1956, prejel Leo Messi, Argentinca pa letos sploh ni bilo v finalnem izboru. V primerjavi z lanskim izborom je bila sprememba ta, da v izboru niso upoštevali nastopov nogometašev v celotnem koledarskem letu, ampak je šlo za sezono 2021/22. Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo sta bila skorajda nepremagljiva pri osvajanju te nagrade v zadnjih letih. Osvojila sta 12 od zadnjih 13 Zlatih žog, leta 2018 se je med njiju "vrinil" in zmagal Hrvat Luka Modrić iz Reala. Karim Benzema je v minuli sezoni dosegel 44 golov na 46 tekmah v dresu galaktikov in poskrbel za to, da je Real osvojil Uefino Ligo prvakov in tudi špansko prvenstvo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poleg nagrade za najboljšega nogometaša so podelili še nekaj nagrad, ena od njih je tudi nagrada Leva Jašina, ki jo prejme najboljši vratar sezone, v konkurenci je bil tudi slovenski vratar pri Atleticu Jan Oblak, ki je na koncu zasedel osmo mesto. Nagrado je dobil 30-letni Belgijec Thibault Curtois, član madridskega Reala in belgijske reprezentance, za njim sta se zvrstila Alisson Becker (Liverpool) in Ederson (Manchester City). "Najprej se želim zahvaliti svojim soigralcem, klubu Real Madrid, da sem del te izjemne ekipe. Lanska sezona je bila neverjetna sezona za vse nas, še posebej zame," je dejal belgijski vratar, ki je z Realom osvojil Ligo prvakov in La Ligo. V konkurenci za klub leta so bili trije, angleška Manchester City in Liverpool, ter španski Real Madrid, nagrado pa je dobil Manchester City, ki ga vodi trener Pep Guardiola in je v lasti Sheikha Mansourja iz Združenih Arabskih Emiratov. Podelili so tudi Zlato žogo v ženski konkurenci, v kateri je bilo 20 finalistk. Dobila jo je 28-letna članica Barcelone, Španka Alexia Putellas, ki je bila pred izborom v vlogi favoritinje in je nagrado dobila tudi lani. Za njo so se med prvo peterico zvrstile Beth Mead (Arsenal), Sam Kerr (Chelsea), Lena Oberdorf (Wolfsburg) in Aitana Bonmati (Barcelona). Nagrado Socrates, ki so jo letos podelili prvič, je dobil Sadio Mane (Bayern) za svojo socialno iniciativo in za človekoljubna dela.

icon-expand Karim Benzema FOTO: AP

Podelili so tudi nagrado Gerd Müller najboljšemu strelcu leta, ki je dosegel največ golov za svoj klub in državo v eni sezoni. Ta čast je pripadla nekdanjemu napadalcu Bayerna, trenutno Barcelone, Poljaku Robertu Lewandowskemu. "Hvala mojim nekdanjim soigralcem iz Bayerna in mojim novim soigralcem iz Barcelone. Moram imeti soigralce, ki me iščejo s podajo za branilci, kar ni lahko," je ob podelitvi dejal poljski napadalec. Nagrado Kopa za najboljšega mladega nogometaša do 21 let (finalistov je bilo 10). Nagrado Kopa je lani prejel 19-letni nogometaš Barcelone Pedro Gonzalez Lopez oziroma krajše Pedri. V finalni peterici so nato v izboru še Bellingham, Camavinga, Gavi, Mendes in Musiala. Nagrado je dobil nogometaš Barcelone, 18-letni Pablo Martin Paez Gavira oziroma krajše Gavi.

icon-expand Alexia Putellas FOTO: AP