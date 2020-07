Berbatov: Le trije nogometaši lahko stopijo v čevlje Ronalda in Messija

Cristiano Ronaldo inLionel Messi sta po mnenju mnogih najboljša posameznika v zgodovini okroglega usnja, skupaj sta osvojila kar 11 zlatih žog, a ker jih prvi šteje že 35, drugi pa 33, je jasno, da se njun čas počasi bliža koncu. Nekdanji Portugalčev soigralec pri Manchester UniteduDimitar Berbatov meni, da imajo trenutno le trije posamezniki možnost, da ju nadomestijo na nogometnem prestolu.

"Neymarja, Kyliana Mbappeja inMasona Greenwooda vidim kot nogometaše, ki bi lahko v bližnji prihodnosti dosegli, kar sta dosegla Messi in Ronalda. Seveda je tu še veliko mladih in nadarjenih posameznikov, a bomo videli. V tem trenutku se zdi neverjetno, da bi nekomu uspelo nadomestiti Portugalca in Argentinca, čeprav se bo to prej ali slej moralo zgoditi,"meni 39-letni Berbatov.

Bolgar, ki je nogometne romantike navduševal predvsem s svojim sproščenim slogom igre, je še posebej pohvalil zimzelenega Ronalda, ki kljub zrelim nogometnim letom še naprej zabija kot po tekočem traku: "V petek bosta minili dve leti, odkar je podpisal za Juventus. Nihče ne more trditi, da v Italiji ne igra izjemno. Če upoštevamo njegova leta, o bog, večina nogometašev je v tem obdobju že daleč od najboljše forme, on pa še kar naprej vztraja. Kar počne, je neverjetno."

"Videti je, kako skrbi zase. Verjetno bolj kot kadarkoli prej. Pri takšni starosti je to nujno potrebno, v nasprotnem primeru lahko pozabiš na najboljšo formo."

"Ko bo Ronaldo končal kariero, bo to eden od najbolj žalostnih dni v nogometni zgodovini. Tudi tisti, ki ga ne marajo, ga bodo takrat začeli ceniti. Ta dan bo prel ali slej prišel, a upam, da še ne kmalu. Nato ga bodo nadomestili novi nogometaši, tudi Peleja in Maradono so. Življenje je cikel," dodaja Berbatov.