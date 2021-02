Berbatov svetuje Realu: Čas je, da razmislite o prodaji Hazarda

Eden Hazard je bil v sezoni in pol, kolikor je član madridskega Reala, zaradi takšnih in drugačnih poškodb odsoten že 350 dni. Tudi februarja 2021 pa ga skoraj zagotovo ne bomo videli na nogometnih zelenicah, saj ima načeto levo stegensko mišico. Dimitar Berbatovzato meni, da je sedaj pravi čas, da Real razmisli o tem, ali ne bi bilo nemara bolje klubsko prihodnost graditi brez sicer odličnega Belgijca.

"Real bi moral vsaj razmisliti o prodaji Hazarda. Odkar je v Španiji, je imel že vrsto poškodb, ki so mu preprečile, da bi pokazal izjemne predstave kot denimo pri Chelseaju," je v nedavnem intervjuju za Betfairrazlagal legendarni bolgarski napadalec, ki se je najbolj proslavil s predstavami na Otoku, in sicer kot član Tottenhama in Manchester Uniteda.

"Če bi bile njegove poškodbe nekaj občasnega, bi bila to povsem druga stvar. Tako pa je dejstvo, da je vedno znova in znova odsoten. Očitni znaki so, da ima tudi drugačne težave," je nadaljeval Berbatov, ki pa se vanje, čeprav je sam načel to temo, ni želel globje vpletati.

"Ali bo Hazard še sposoben obuditi staro formo in dokazati, da Realova investicija ni bila zgrešena? Moj trenutni odgovor bi bil odločen 'ne'. Res je, da je star 30 let in da ima pred seboj še vsaj nekaj let kariere, ampak to je vprašanje, ki bi se ga morali spraševati vodilni pri Realu. V Madridu se mora dokazati na novo. Težko mu bo, zato me ne bi presenetilo, da bi klub zapustil že v poletnem prestopnem roku," je še zaključil 40-letnik.