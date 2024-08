Bergamaschi kljub neuspehu Varšavo zapuščajo z dvignjenimi glavami

Nogometaši Atalante so na tekmi Uefinega superpokala dobro uro igre nudili odličen odpor Realu iz Madrida, nato pa so podlegli atomskemu napadu belih in izgubili z 2:0. Toda Bergamaschi so kljub neuspehu zadovoljni s prikazanim proti ekipi, ki so jo označili za najboljšo na svetu.