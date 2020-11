Berić dosegel že 12. gol, Chicago pa je ostal brez končnice

Dva slovenska nogometaša sta po rednem delu končala sezono 2020 v severnoameriški ligi MLS, dva pa jo bosta v končnici. Antonio Delamea Mlinarbo najprej z New Englandom igral proti Montrealu za mesto v 1. krogu končnice, Aljaž Ivačičpa s Portlandom igral proti Dallasu. Chicago Roberta Berića in Houston Aljaža Strunepa sta že končala z nastopi, saj se nista uvrstila v izločilne boje.

Za razliko od Houstona je bil Chicago zadnji dan rednega dela še v igri za končnico, a izgubil s 3:4 proti NYCFC. Enega od zadetkov za Chicago je prispeval tudi Berić, ki je končal na drugem mestu med strelci, to mesto si deli trojica nogometašev. Slovenski napadalec je dosegel 12 golov, toliko kot Columbusov Gyasi Zardes in Seattlov Raul Ruidiaz, vsi pa so za dva gola zaostali za urugvajskim zvezdnikom losangeleške ekipe LAFC Diegom Rossijem(14). Berić, ki je bil peti po številu strelov (61), je v rednem delu odigral vseh 23 tekem in 12 golom dodal podajo, Struna je igral na 17 tekmah, Delamea Mlinar na petih, Ivačič pa je branil le na dveh obračunih Portlanda.

New England je sicer na 23 tekmah zbral 32 točk, Chicago, ki je končal kot enajsti na vzhodu, pa 23, točko manj od Interja iz Miamija, klubu Davida Beckhama, ki je še prišel v končnico. Philadelphia je bila najboljša s 47 točkami. Na zahodu so prvi trije klubi zbrali po 39 točk, tudi tretjeuvrščeni Ivačičev Portland. Houston, ki je imel z Darwinom Quinterom najboljšega podajalca lige (po 10 podaj sta sicer zbrala še Seattlov Nicolas Lodeiro in Torontov Alejandro Pozuelo), je bil zadnji, 12., z 21 točkami.