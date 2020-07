Berić in Struna izpadla, v zaključne boje MLS dva Slovenca

Zadnji dan dvobojev skupinskega dela je odprl prav Berić s Chicagom, ki je imel pred obračunom z Vancouver Whitecaps vse v svojih rokah. Chicago, za katerega je slovenski reprezentant odigral celo tekmo, je povsem nadigral moštvo Vancouvra, a vseeno doživel poraz. V strelih na gol je bilo kar 25:4 v korist Berićevega moštva, Kanadčani pa so slavili z 2:0 ter prehiteli Chicago na lestvici in se kot eno od štirih najboljših tretjeuvrščenih moštev uvrstili v osmino finala. Chicago se iz skupine B poslavlja na zadnjem mestu. Berić pa je na treh tekmah po vrnitvi na zelenice dosegel en gol.

Med najboljšimi 16 ekipami bo igralo tudi moštvo New England Revolution. Ekipa Antonia Delamee Mlinarja si je to zagotovila po drugem mestu v skupini C, nekdanji kapetan Olimpije pa je zaigral na dveh tekmah skupinskega dela. V osmini finala jih čaka Philadelphia Union. V prvem delu tekmovanja je obstal še zadnji slovenski predstavnik Struna. Za Houston Dynamo je prav tako odigral dve tekmi ob vrnitvi na zelenice, dva remija v skupini F pa sta bila premalo, da bi z ekipo lahko upal na eno izmed štirih mest, ki so tretjeuvrščena moštva peljala v osmino finala.

Ostali pari končnice so Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes - Real Salt Lake, Columbus Crew - Minnesota United, Orlando City - Montreal Impact, Seattle Sounders - Los Angeles in Toronto - New York City.