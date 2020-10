Berić na vrhu strelcev v MLS

Z uspešnimi predstavami onkraj Atlantika nadaljuje Robert Berić. Krčan je zadel tudi v obračunu z rdečimi biki iz New Yorka. V 51. minuti srečanja je izenačil izid, tekma pa se je končala z remijem, bilo je 2:2. Na svojem računu ima že osem zadetkov, trenutno pa si deli vrh ligaške lestvice strelcev. Houston je z Aljažem Struno na klopi remiziral s Columbusom. Vikend je z golom odprlMiha Mevlja, ki je s Sočijem gostoval pri moskovskem Dinamu in izgubil s 3:1. Primorec je v 22. minuti izničil domačo prednost, a so gostitelji kmalu zatem prišli do nove prednosti. Tridesetletnik je v letošnji sezoni zabil že tri zadetke. Ufa je gostovala v Groznem in izgubila s 3:1.Bojan Jokićje, kot piše na uradni spletni strani NZS, v vlogi kapetana odigral celotno srečanje in porumenel ob koncu tekme, Lovro Bizjak pa ni dobil priložnosti za igro.