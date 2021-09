Berić o doseženem golu proti Tottenhamu: To so lepi spomini!

Robert Berić, nekdanji slovenski nogometni reprezentant ima na evropsko sezono leta 2012 lepe spomine. S takratnim klubom Mariborom se je v evropski ligi meril tudi s Tottenhamom, ravno Berić pa je prispeval zadetek tako na domačem igrišču kot tudi v gosteh. Bil je eden ključnih igralcev, toda Mariboru, kljub remiju na domači zelenici, Londončanov ni uspelo spraviti na kolena. V Londonu so Spursi svojo kakovost unovčili in zmagali z rezultatom 3:1. Robert si trenutno služi kruh čez lužo, igra v ameriški ligi MLS, pri ekipi Chicago Fire. Kakšne spomine ime na daljno evropsko jesen in kaj je povedal o današnjem spektaklu, pa si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.