Berić sanja Ligo prvakov: Slovenec z dvojčkom ohranil Saint-Etienne v igri za elito

TEKMA

Robet Berićje na stadionu Geoffroy-Guichard zablestel že po dobri minuti igre, ko je odlično spremljal akcijo Pierre-Yvesa Polomata, ki je slovenskega reprezentanta zaposlil z natančno podajo. Berić pa seveda iz neposredne bližine takšnih priložnosti ne zapravlja. V 10. minuti pa je 27-letni Krčan dosegel še drugi gol in skupno sedmega v letošnjem francoskem prvenstvu. Tudi tokrat je akcija domačinov potekala po desni strani, v vlogi asistenta pa je bil tokrat Wahbi Khazri. Slednji je lepo zaposlil slovenskega reprezentančnega napadalca, ki je še drugič na srečanju premagal gostujočega vratarja. Do konca tekme se rezultat ni več spremenil in nogometaši Saint-Etienna so prišlo do pomembnih treh točk v boju za nastop v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Berić je igro ob stoječih ovacijah zapustil v 65. minuti, ko ga je zamenjal Arnaud Nordin.

Nogometaši Saint-Etienna štiri kroge pred koncem za tretjim mestom, ki ga drži Lyonin v prihodnji sezoni prinaša kvalifikacije za nastop v elitni Ligi prvakov, zaostajajo za tri točke.

BERIC

Francoska Ligue 1:

Saint-Etienne - Toulouse 2 : 0 (2 : 0)

Berić 2., 10.

Prvi gol Roberta Berića: