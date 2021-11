Berić v Fuzbalu! o odhodu iz Chicaga

"Moja želja je biti del reprezentance. Mogoče sem bil malo predaleč od Evrope. Časovna razlika je velika ovira pri tem, da bi lahko prišel pomagat, sploh v teh ciklusih, ko so na sporedu tri tekme v enem tednu. Sem pa vedno na voljo, in če bo selektor menil, da lahko pomagam, se bom z veseljem odzval," pravi nekdanji napadalec Krškega, Interblocka, Maribora, Rapida, Saint-Étienna, Anderlechta in zdaj tudi Chicaga. Po 20 golih na 56 tekmah se je odločil, da pogodbe s Chicagom ne bo podaljšal: " Klubu se lahko zahvalim za priložnost. Kje bom nadaljeval, pa bomo še videli. Tudi vrnitev v Evropo je ena izmed želja, ampak sem odprt za vse izzive. Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Robert Berić je gole dosegal, kjer koli je igral. Ob Mariboru je največ tekem odigral v dresu Saint-Étienna, življenje v Franciji pa ga je prepričalo, da stiska pesti za njihove klube. Tudi v Ligi prvakov: »Trenutno ima PSG res neverjetno zasedbo in pripisujem mu največ možnosti za osvojitev Lige prvakov. Messi , Neymar in Mbappe se še niso najbolje ujeli, ampak ko se bodo, bo vse drugače.«

Kljub časovni razliki (Chicago je sedem ur za Slovenijo) mu uspe pogledati tudi kakšno tekmo slovenskega prvenstva, v glavnem svojega nekdanjega kluba. "Maribor redno spremljam. Ko imam čas, pogledam tudi kakšno tekmo. Spremljam medije in bolj ali manj vem, kaj se dogaja. Slovensko ligo spremljam, tam sem namreč naredil prve nogometne korake. To je moj dom. Liga je zelo zanimiva, vedno se nekaj dogaja, sem pa navijač Maribora in največ možnosti za osvojitev naslova pripisujem Mariboru,« dodaja Berić, čigar favorit za osvojitev zlate žoge je napadalec Bayerna. »Upam, da bo zlato žogo dobil Lewandowski. Zadnja leta je najboljši strelec, redno zabija gole, je pravi nogometni stroj in vrhunski napadalec. Res si želim, da bi postal najboljši," je zanimiv pogovor zaključil Krčan.

Vabljeni k ogledu celotnega pogovora na priloženem videoposnetku.