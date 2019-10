Berićev gol s klopi 'odnesel' trenerja Lyona

Za prekinitev pogodbe so se odločili zaradi slabih rezultatov na uvodu sezone. Sylvinho je Lyon zadnjič vodil v nedeljo na prvenstveni tekmi proti St. Etiennu, ki je slavil z golom slovenskega reprezentanta Roberta Berića z 1:0. Petinštiridesetletni Sylvinho, nekdanji branilec Arsenala in Barcelone, je na klop Lyona sedel maja lani in je prvič samostojno vodil ekipo. Pred tem je bil pomočnik brazilskega selektorja Titeja ter trenerja Interja Roberta Mancinija.

Lyon je pod vodstvom Brazilca sezono v francoskem prvenstvu Ligue 1 začel zelo dobro, z zmago s 3:0 proti Monacu in 6:0 proti Angersu, a je nato padel v črni niz, saj ni več zmagal in je le na 14. mestu lestvice. Lyon za vodilnim Paris Saint-Germainom zaostaja že 12 točk. Lani so zasedli tretje mesto in se prebili v Ligo prvakov.

Prav Liga prvakov je svetla točka Lyona v tej sezoni. Po dveh tekmah so na drugem mestu skupine G, z enakim številom točk (4) kot ruski Zenit. Lyon je doma remiziral z Zenitom (1:1) in presenetljvo zmagal v Leipzigu (0:2). Naslednja tekma jih čaka na gostovanju pri Benfici

Francoski mediji poročajo, da bi lahko brez službe ostal tudi športni direktor, nekdanji zvezdnik Lyona Juninho, ki je sam izbral rojaka za trenerja. Vodstvo Lyona je sporočilo, da bo začasno trenersko delo prevzel Gerald Baticle, ki je bil pomočnik trenerja Bruna Genesia, predhodnika Sylvinha. Juninho bo nadzoroval torkov trening.