Berlinčani zadali Borussii (D) nov poraz

Za dortmundsko Borussio je bil to tretji poraz na zadnjih petih tekmah v nemškem prvenstvu in moštvo še ni našlo poti iz krize, navkljub trenerski menjavi, tekmec iz Berlina pa se jim je tudi točkovno povsem približal. Borussia ima po 13. tekmah 22 točk in je trenutno na četrtem mestu, Union Berlin ima 21. točk na petem mestu lestvice. V prvem polčasu golov ni bilo, nato so prvi gol dosegli gostitelji, v 57. minuti je bil uspešen Taiwo Awoniyi.

A vodstvo Berlinčanov ni dolgo trajalo, v 60. minuti je izid izenačil Youssoufa Moukoko. Nato pa je sledila odločitev o zmagovalcu, v 78. minuti je po strelu iz kota z glavo streljal in neubranljivo zadel Marvin Friedrich. Vodstva niso več izpustili iz rok, tekma se je končala z izidom 2:1. V 13. krogu Bundeslige bo zanimivo tudi v soboto, ko bo na sporedu derbi Bayerl Leverkusen - Bayern München.

Izid:

Union Berlin - Borussia Dortmund2:1 (0:0)