Berlinska Hertha bo tekmo z Leipzigom odigrala v 'retro' dresih

"Nemčijo poznam le kot enotno. Če samo pomislite na Leipzig in na pogumne ljudi, ki so takrat šli na ulice. To je impresivno. Popolnoma upravičeno je, da bo sobotna tekma velika stvar," je pred sobotno tekmo dejal eden najbolj iskanih trenerjev v Nemčiji in Evropi Julian Nagelsmann.

VERJETNOST

Nogometaši Leipziga, za katerega igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, se bodo sicer osredotočili predvsem na rezultat z željo po ohranitvi dobre statistike, ki jo beležijo proti berlinskemu klubu. Leipzig je namreč slavil na zadnjih treh srečanjih, na katerih je skupno zabil 14 golov. Kljub dobrim izkupičkom z zadnjih srečanj Nagelsmann opozarja, da ti ne napovedujejo sobotnega izida proti Herthi.

Imajo jasno predstavo o nogometni igri

"Naš izkupiček proti Herthi me ne zanima. Hertha ima jasno predstavo, kako igrati nogomet," je pohvalil nasprotnike. Na tretje mesto uvrščeni Leipzig je dobil zadnje tri tekme v vseh tekmovanjih, pri čemer klub ni mogel računati na poškodovane Willija Orbana, Ibrahimo Konatejain Marcela Halstenberga.

"Tudi v tekmi proti Berlinu želimo ohraniti iz zadnjih tekem," Nagelsmanna še povzema nemška tiskovna agencija dpa. Hertha je trenutno 11. na lestvici elitne nemške lige in bo v soboto proti Leipzigu iskala tolažbo po porazu na mestnem derbiju z novincem Union Berlinom, ki ga je utrpela prejšnji konec tedna (1:0).

Obračun na stadionu An der Alten Försterei na jugovzhodnem obrobju prestolnice so zaznamovali hudi incidenti, navijače so med metanjem bakel in vdoru na igrišče mirili celo nogometaši Uniona sami ter najverjetneje preprečili hujše posledice, potem ko je za zmago v sodnikovem podaljšku drugega polčasa z najstrožje kazni zadel Sebastian Polter.

Prispevek o tekmi Herthe z Wattenscheidom 09 v 2. Bundesligi iz 11. novembra 1989: