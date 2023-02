Berlinski Union ni izkoristil spodrsljaja Bayerna

Vrata tekmecem so nogometaši münchenskega Bayerna odprli kar sami. V soboto so doživeli šele drugi poraz v sezoni, v gosteh so izgubili proti Borussii Mönchengladbach z 2:3. Na gostovanju pri prejšnji ekipi novega prvega vratarja Yanna Sommnerja se je prvakom zalomilo že na začetku po rdečem kartonu Dayota Upamecana v osmi minuti. Domači so to izkoristili, zadeli so Lars Stindl, Jonas Hofmann in Marcus Thuram. Bayernova zadetka Erica Maxima Choupo-Motinga in Mathysa Tela, ki je le kozmetično popravil končni izid v sodnikovem dodatku, pa sta bila tokrat premalo.