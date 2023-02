Berlinski Union začasno na vrhu Bundeslige, potop Freiburga v Dortmundu

Kevin Kampl je za Leipzig, ki je imel podobno kot Union priložnost za skok pred Bayern, začel na klopi in nato ni dobil priložnosti za igro. Njegovi soigralci pa naloge niso opravili najbolje, kljub terenski premoči se je dvoboj končal brez golov. Po sicer 18. zaporedni tekmi brez poraza v nizu so nogometaši Leipziga po točkah ujeli Bavarce, a ostali za njimi zaradi slabše razlike v zadetkih.

Union Berlin je v boju za začasno vodstvo na lestvici gostil Mainz in delo opravil bolje. Berlinčani pa so se za zmago in tri točke morali kar potruditi, saj je po začetnem vodstvu v prvem polčasu po golu Kevina Behrensa v 78. izenačil Marcus Ingvartsen. A Union je šest minut pozneje spet vodil, zmago in dragocene tri točke je zagotovil Jordan Siebatcheu.