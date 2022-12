Berlusconi igralcem Monze obljubil avtobus prostitutk, če premagajo Juve ali Milan

Nekdanji italijanski premier se je v govoru na predbožični večerji v torek zvečer pred pokrovitelji kluba in igralci pošalil, da želi svojim igralcem dati dodatno spodbudo pred drugo polovico sezone serie A, ki se bo začela 4. januarja.

Monza se bo naslednji mesec pomerila z Juventusom tako v prvenstvu kot v pokalu in milanskim Interjem, ko bo znova začela svojo prvo sezono v najboljši italijanski ligi, obisk prvaka Milana pa Monzo čaka sredi februarja.

"Rekel sem jim, da sta pred nami Juventus in Milan in če jim uspe premagati eno od teh velikih ekip, bom v garderobo poslal poln avtobus prostitutk," je dejal Berlusconi v govoru, ki so ga navzoči pozdravili s smehom in kasneje objavili na družbenih omrežjih.