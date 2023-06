Nekdanjemu podjetniku, medijskemu mogotcu in dolgoletnemu italijanskemu državniku Silviu Berlusconiju so se poklonili tudi v nogometnem svetu. V AC Milanu se vrstijo izrazi sožalja ob smrti nekdanjega lastnika, ki je klub rešil pred skorajšnjim bankrotom, ko ga je kupil leta 1986.

icon-expand Silvio Berlusconi se je poslovil v 87. letu starosti. FOTO: AP

Rossoneri so pod Berlusconijevem predsedovanjem osvojili osem naslovov italijanske serie A in pet evropskih pokalov. Kontroverzni poslovnež je kasneje postal lastnik Monze, ki si je v končnici leta 2022 prislužila napredovanje nazaj v najvišjo ligo, in je bil v času svoje smrti še vedno aktiven v vlogi lastnika kluba. Berlusconi se je v začetku tega leta zdravil zaradi levkemije, vendar so ga prejšnji teden hospitalizirali in je umrl v ponedeljek zjutraj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Milan je v izjavi na svojem Twitterju zapisal: "AC Milan globoko užaloščen obžaluje smrt nepozabnega Silvia Berlusconija in se želi obrniti na družino, sodelavce in najbolj cenjene prijatelje, da bi delili svoje sočutje." "Jutri bomo sanjali o novih ambicijah, ustvarjali nove izzive in iskali nove zmage. Te bodo predstavljale tisto dobro, močno in resnico, ki se skriva v nas, v vseh nas, ki smo delili to avanturo, ko smo naša življenja vezali na sanje, ki jim je ime Milan. Hvala, gospod predsednik. Vedno z nami." Berlusconi je vodil velikana serie A od leta 1986 do 2017, nato pa ga je prodal kitajskemu podjetju za upravljanje naložb.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Carlo Ancelotti, ki je med Berlusconijevo vladavino igral in kasneje vodil nogometaše zasedbe iz Milana, se je pridružil žalujočim z besedami in izrazi sožalja, pretresenosti in sočutja. "Današnja žalost ne izbriše srečnih trenutkov, preživetih skupaj," je zapisal Ancelotti, ki je kot igralec na San Siru osvojil dva naslova prvaka in dva evropska pokala, nato pa je rossonere kot trener popeljal do naslova prvaka in dveh uspehov v ligi prvakov. "Ostaja neskončna hvaležnost predsedniku, predvsem pa vedno zabavnemu, lojalnemu, inteligentnemu, iskrenemu človeku, ki je imel bistveno vlogo v moji avanturi najprej kot nogometaša, nato pa kot trenerja. Hvala, predsednik."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Berlusconiju, ki je leta 2018 prek holdinga Fininvest prevzel nadzor nad Monzo, so se medtem poklonili tudi v Monzi. "Izvršni direktor Adriano Galliani in vsi v AC Monza žalujejo ob izgubi Silvia Berlusconija. Praznina, ki je nikoli ne bo mogoče zapolniti, za vedno z nami. Hvala za vse, predsednik," se je glasilo sporočilo na klubskem Twitter računu.