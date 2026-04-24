Nogomet

Courtois, Bellingham, Nadal in Sinner na Bernabeuu igrali tenis

Madrid, 24. 04. 2026 19.10 pred 4 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
Tenis

Po ameriškem nogometu in spektakularnih koncertih si zdaj tudi tenis utira pot v dom Real Madrida. Stadion je v okviru mastersa v Madridu od 23. do 30. aprila preurejen v vadbeni center za profesionalne teniške igralce. A še preden so ga lahko najboljši tenisači preizkusili, sta na peščeno podlago stopila člana prve ekipe Courtois ter Bellingham, družbo na igrišču pa sta jima delala Jannik Sinner in najboljši tenisač na pesku vseh časov Rafael Nadal. Sodnik pa je bil kar predsednik galaktikov Florentino Perez.

Domovanje Real Madrida, Bernabeu, ima trenutno na svoji sredini namesto travnate zelenice pesek. Klub je v okviru mastersa, ki se trenutno odvija v Madridu, svoje domovanje spremenil v teniško igrišče. Tega bodo za treninge lahko uporabili vsi tekmovajoči med 23. in 30. aprilom, saj bodo galaktiki svojo naslednjo domačo tekmo odigrali šele 14. maja. Sprememba podlage stadiona se je začela takoj po tekmi med Realom in Alavesom.

A še preden so lahko tenisači preizkusili teren, smo bili priča nenavadnemu dvoboju na sredi stadiona. V četrtek so se med seboj v dvoboju dvojic pomerili nekdanja številka ena Rafael Nadal in prvi vratar domače ekipe Thibaut Courtois proti trenutni številki ena moškega tenisa Janniku Sinnerju in vezistu Reala Judu Bellinghamu. Na sodniškem stolčku pa je sedel kar predsednik Reala Florentino Perez.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

fihner
24. 04. 2026 21.48
Ja in? Pa še vedno samo drugi...
+1
1 0
REAList7
24. 04. 2026 20.50
Daleč najlepši in najmodernejši stadion v Evropi!
-3
0 3
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
