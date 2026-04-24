Courtois, Bellingham, Nadal in Sinner na Bernabeuu igrali tenis

Po ameriškem nogometu in spektakularnih koncertih si zdaj tudi tenis utira pot v dom Real Madrida. Stadion je v okviru mastersa v Madridu od 23. do 30. aprila preurejen v vadbeni center za profesionalne teniške igralce. A še preden so ga lahko najboljši tenisači preizkusili, sta na peščeno podlago stopila člana prve ekipe Courtois ter Bellingham, družbo na igrišču pa sta jima delala Jannik Sinner in najboljši tenisač na pesku vseh časov Rafael Nadal. Sodnik pa je bil kar predsednik galaktikov Florentino Perez.