Courtois, Bellingham, Nadal in Sinner na Bernabeuu igrali tenis

Domovanje Real Madrida, Bernabeu, ima trenutno na svoji sredini namesto travnate zelenice pesek. Klub je v okviru mastersa, ki se trenutno odvija v Madridu, svoje domovanje spremenil v teniško igrišče. Tega bodo za treninge lahko uporabili vsi tekmovajoči med 23. in 30. aprilom, saj bodo galaktiki svojo naslednjo domačo tekmo odigrali šele 14. maja. Sprememba podlage stadiona se je začela takoj po tekmi med Realom in Alavesom.
A še preden so lahko tenisači preizkusili teren, smo bili priča nenavadnemu dvoboju na sredi stadiona. V četrtek so se med seboj v dvoboju dvojic pomerili nekdanja številka ena Rafael Nadal in prvi vratar domače ekipe Thibaut Courtois proti trenutni številki ena moškega tenisa Janniku Sinnerju in vezistu Reala Judu Bellinghamu. Na sodniškem stolčku pa je sedel kar predsednik Reala Florentino Perez.
