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Nogomet

Bernalu po incidentu z Yamalom grozi dolga kazen

Ljubljana, 18. 10. 2026 11.39 pred 8 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.I.
Lamine yamal

Srečanje med Real Betisom in Barcelono, ki se je končalo z zmago Kataloncev s 5:2, je zaznamoval tudi spor med Laminom Yamalom in Facundom Bernalom. Nogometaš Betisa je po incidentu prejel neposredni rdeči karton, zaradi svojega odziva pa bi lahko z igrišč bil odsoten več tekem.

Do vročega trenutka je prišlo v drugem polčasu, kmalu po zadetku Abdessamada Ezzalzoulia, s katerim je Betis zmanjšal zaostanek. Med prerivanjem na igrišču je Lamine Yamal posegel v dogajanje, potem ko je na tleh obležal Fermin Lopez. V nadaljevanju je prišlo do fizičnega obračuna med mladim zvezdnikom Barcelone in Facundom Bernalom. Po navedbah sodnika Ricarda de Burgosa Bengoetxee je Urugvajec nasprotnika prijel za vrat in ga dvakrat udaril z glavo v obraz. Sodnik je zato Bernalu pokazal rdeči karton, medtem ko je Yamal prejel rumenega.

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Yamalova poteza sprožila razpravo

Čeprav je Bernal zaradi svojega odziva ostal brez nadaljevanja tekme, se razprava v španskih medijih ni končala pri odločitvi sodnika. Nekateri mediji izpostavljajo tudi ravnanje mladega zvezdnika Barcelone. Yamal naj bi prvi odrinil tekmeca, nato pa ob njunem stiku poudaril posledice udarca. S svojim ravnanjem je Bernala spravil v položaj, v katerem je ta izgubil nadzor, so prepričani Španci.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

Kakšna kazen čaka nogometaša Betisa?

Največ skrbi za Bernala predstavlja sodniški zapisnik. Zaradi opisa dogodka bi mu lahko disciplinski organi po veljavnih pravilih izrekli prepoved igranja od štirih do 12 tekem, dokončna odločitev o kazni pa zaenkrat še ni znana. Prav tako ostaja odprto vprašanje morebitnih posledic za Yamala zaradi njegovega začetnega odrivanja.

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nogomet La Liga Facundo Bernal Lamine Yamal rdeči karton

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KOMENTARJI1

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friki24
18. 10. 2026 11.46
Zakaj pa bi biu yamal sankcioniran? On je sel preverit kako je s ferminom nakar ga je prvi odrinil vratar valles potem pa se bernal..za tem je on reagiral pol je pa sledil se udarec z glavo bernala..problem je seveda ker hejterji napihujejo kot, da je yamal zacel odrivat kar z lepega..medtem je tut meu roke v zraku ces da noce konflikta, ko ga je bernal z glavo tkoda nevem po keri logiki bi se njemu dal kake nadaljne sankcije
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