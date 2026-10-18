Bernalu po incidentu z Yamalom grozi dolga kazen

Do vročega trenutka je prišlo v drugem polčasu, kmalu po zadetku Abdessamada Ezzalzoulia, s katerim je Betis zmanjšal zaostanek. Med prerivanjem na igrišču je Lamine Yamal posegel v dogajanje, potem ko je na tleh obležal Fermin Lopez. V nadaljevanju je prišlo do fizičnega obračuna med mladim zvezdnikom Barcelone in Facundom Bernalom. Po navedbah sodnika Ricarda de Burgosa Bengoetxee je Urugvajec nasprotnika prijel za vrat in ga dvakrat udaril z glavo v obraz. Sodnik je zato Bernalu pokazal rdeči karton, medtem ko je Yamal prejel rumenega.

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Yamalova poteza sprožila razpravo

Čeprav je Bernal zaradi svojega odziva ostal brez nadaljevanja tekme, se razprava v španskih medijih ni končala pri odločitvi sodnika. Nekateri mediji izpostavljajo tudi ravnanje mladega zvezdnika Barcelone. Yamal naj bi prvi odrinil tekmeca, nato pa ob njunem stiku poudaril posledice udarca. S svojim ravnanjem je Bernala spravil v položaj, v katerem je ta izgubil nadzor, so prepričani Španci.

Lamine Yamal FOTO: Profimedia

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