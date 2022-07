Bernardeschi združil moči z Insignejem v Kanadi

S klubom FC Toronto, katerega član je po novem tudi njegov reprezentančni kolega Lorenzo Insigne, je 28-letnik podpisal štiriletno pogodbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekdanji igralec Fiorentine je pri Juventusu preživel pet sezon in osvojil sedem trofej, vključno s tremi zaporednimi naslovi državnega prvaka od leta 2018 do 2020.

"Mislimo, da je odličen za to, kar poskušamo zgraditi. Ni samo dober igralec, ampak tudi delaven in veliko naredi za ekipo," je dejal glavni trener in športni direktor Toronta Bob Bradley.

Federico Bernardeschi je za italijansko reprezentanco nastopil 39-krat, dosegel šest golov, lani pa je z njo osvojil evropsko prvenstvo.