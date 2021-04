Bernardeschi že 12. član Juventusa s potrjeno okužbo

Po poročanju spletne strani športnega časnika La Gazzetta dello SportFederico Bernardeschi nima simptomov bolezni oziroma okužbe in je v samoizolaciji. Manjkal bo na tekmah z Napolijem, Genoo, Atalanto in morda tudi s Parmo.

To je že 12. primer okužbe med igralci v taboru Juventusa od začetka pandemije. Bernardeschi se je več kot očitno okužil med zadnjo reprezentančno akcijo, saj so zdaj v taboru "azzurrov" potrdili že dvanajst okužb. Poleg petih članov podpornega osebja so se okužili tudi Juventusov branilec Leonardo Bonucci, vezist Paris Saint-Germaina Marco Verratti, branilec Paris Saint-Germaina Alessandro Florenzi, vratar Torina Salvatore Sirigu, vezist Freiburga Vincenzo Grifoin vratar Cagliarija Alessio Cragno.

Demiral zaprt v klubskem hotelu

Bonucci je v domači samoizolaciji vse od vrnitve v Torino, medtem ko se je še en branilec, Merih Demiral,prav tako okužil ob igranju za reprezentanco Turčije in je s posebnim zdravniškim letalom priletel nazaj v Italijo ter se namestil v klubski J Hotel, kjer čaka na negativen test.

Spomnimo, da se je nogometni svet na nek način ustavil ravno z okužbo v taboru Juventusa. Davnega februarja 2020 je bil pozitiven branilec Daniele Rugani, ki zdaj igra na Sardiniji za Cagliari, okuženi pa so že (bili) tudi vezist Blaise Matuidi, ki je trenutno član miamijskega Interja, napadalca Paulo Dybalain Cristiano Ronaldo, vezisti Weston McKennie, Juan Cuadradoin Rodrigo Bentancurter tudi branilca Matthijs De Ligt in Alex Sandro.

Gazzettadodaja, da bo Bernardeschi "gotovo" izpustil pomembno tekmo, vedno vroči obračun z Napolijem (7. april), nato pa tudi obračuna z Genoo (11. 4.) in Atalanto (18. 4.). Če bo manjkal tudi proti Parmi (21. 4.), bi se lahko najverjetneje vrnil na obračunu z nekdanjim klubom Fiorentino (25. 4.). Vsaka točka je za Juventus pomembna v boju za vrh lestvice, na kateri imajo sicer že 12 točk zaostanka za vodilnim Interjem iz Milana. Za zdaj se zdi devetkratni zaporedni državni prvak bliže boju za drugo, tretje oziroma četrto mesto – vsa prinašajo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov za sezono 2020/21.