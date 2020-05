Bernardo Silva: Real Madrida nikoli ne smeš imeti za 'mrtvega'

Manchester City je prvo tekmo osmine finala Lige prvakov na stadionu Santiago Bernabeu dobil z 2:1, ob tem pa je Real ostal še brez kapetanaSergia Ramosa, ki je prejel rdeči karton. Nato je prišla pandemija koronavirusne bolezni, tako da povratnega obračuna na Etihadu ni bilo. Ni še znano, kdaj se bo nadaljevala Liga prvakov, a če bo vse v redu in ne bo drugega vala epidemije, bo to najverjetneje na začetku avgusta (s prenosi na Kanalu A in VOYO). Če bo City izločil Real, bo eden glavnih favoritov za zmago, potem ko je iz tekmovanja že izpadel branilec naslova Liverpool (usoden je bil Atletico Jana Oblaka).

Liga prvakov velika želja Cityja

"V zadnjih treh sezonah smo osvojili vse v Angliji, preteklo sezono štiri angleške lovorike, v tej pa še superpokal in ligaški pokal, živi smo v angleškem pokalu in želimo zmagati, toda Liga prvakov je lovorika, ki klubu še manjka. Prav tako manjka nogometašem in Pepu tukaj z angleškim klubom (v preteklosti je Guardiola že osvojil Ligo prvakov z Barcelono, op. p.). Vemo, da gre za izjemno zahtevno tekmovanje, toda borili se bomo, da dosežemo ta cilj,"visokih apetitov v pogovoru za španski AS ni skrival 25-letni portugalski vezist sinjemodrih.