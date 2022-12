Besede Cristiana Ronalda, ki se niso najbolje postarale

Cristiano Ronaldo je tik pred novim letom dokončno zapustil Evropo in podpisal za savdski Al Nassr. Selitev gre razumeti predvsem s finančnega stališča, saj je postal najbolje plačani nogometaš v zgodovini – zaslužil naj bi vrtoglavih 200 milijonov evrov na leto. Številni privrženci Portugalca pa so razočarani, ker je CR7 še pred mesecem dni zagotavljal, da si želi ostati na najvišjem evropskem nivoju ter da ga denar ne zanima.

V zdaj že famoznem intervjuju pred svetovnim prvenstvom, po katerem je dokončno počilo na relaciji Cristiano Ronaldo–Manchester United, je 37-letni Portugalec med drugim dejal, da ga selitev na Bližnji vzhod ne zanima. Novinar Piers Morgan je med postavljanjem vprašanja dejal: "Imam občutek, da če bi ti bilo samo do denarja, bi bil v Savdski Arabiji in tam služil kraljeve vsote. Vendar to ni tisto, kar te motivira. Še vedno si želiš biti na vrhu." Nato pa je Ronaldo odgovoril: "Točno to. Ker še vedno verjamem, da lahko dosegam veliko zadetkov in pomagam ekipi. Ker verjamem, da sem še vedno sposoben pomagati reprezentanci."

To ni bilo prvič, da bi Ronaldo kategorično zanikal morebitno selitev izven Evrope. Leta 2015, ko je bil na vrhuncu svojih moči, je gostoval v pogovorni oddaji The Jonathan Ross Show, kjer so ga vprašali, ali se ob koncu kariere vidi v ZDA ali Združenih arabskih emiratih. "Še vedno imam šest ali sedem let. Kariero si želim zaključiti na vrhuncu, dostojanstveno, v velikem klubu," so bile njegove besede, ki so po sedmih letih, odkar so bile izrečene, znova priplavale na površje. Ronaldo je takrat sicer dodal, da se mu selitev čez lužo ali na Bližnji vzhod ne zdi napačna odločitev, a da se sam preprosto ne vidi tam. Intervju Cristiana Ronalda iz leta 2015:

Iz njegovega tabora so še med svetovnim prvenstvom govorice, ki so ga povezovale s Savdsko Arabijo, zanikali. Portugalski napadalec je poudarjal, da si je želel zapustiti Manchester United, da bi lahko spet igral v Ligi prvakov. Sedaj pa je bolj kot ne jasno, da je svojo zadnjo tekmo na največjem evropskem klubskem odru že odigral. Poraja se tudi vprašanje, kolikokrat ga bomo še videli v dresu portugalske reprezentance. Z njo je Ronaldo leta 2016 postal evropski prvak. Je tudi njen daleč najboljši strelec v zgodovini s 118 zadetki na 196 tekmah, a je na svetovnem prvenstvu dokončno izgubil status prvokategornika. Potem ko je v skupinskem delu začel vse tri tekme, je v izločilnih bojih prednost pred njim dobil mladi Goncalo Ramos.