Besede, ki odmevajo: Zidane pohvalil Guardiolo kot 'najboljšega na svetu'

"Tistega od zunaj ne morem nadzirati. Ponosen sem, da lahko vodim to ekipo, to pa počnem vsak dan. Vsak se zaveda svoje odgovornosti in tega, kar želimo storiti. Če bom še dolgo treniral? Ne vem, odvisno je od tega, kaj čutiš. Morda sem atipičen, drugačen trener. Mene zanimajo reči na dnevni ravni, kako se ujamem z ljudmi, ki z mano delajo. Bomo videli. A po vsej verjetnosti do šestdesetega ali sedemdesetega leta gotovo ne bom treniral. Všeč mi je treniranje, a všeč mi je bilo tudi igranje nogometa. Igralcem pravim, da naj to izkoristijo, igrati pomeni največ in ko je vsega konec, je za**bano."

"Nisem tu, da bi sodil o ljudeh. Tisti od zunaj lahko podajajo mnenja. Meni je všeč, kar počnem, sem v najboljšem klubu na svetu in imam srečo, da se lahko vsako jutro zbudim in delam tisto, kar je moja strast,"je medijem žogice vračal Zidane.

Španski mediji, ki so sicer tradicionalno naklonjeni Realu, so mnenja, da bi moral "kraljevi klub" zaradi prekrškov nad Raphaëlom Varanom dobiti vsaj dve najstrožje kazni.

"Če smo se uradno pritožili? Ne, ne vem ... To ni nekaj, kar bi me zanimalo. Pomembna mi je jutrišnja tekma. Preteklost je preteklost. Vso energijo, ki jo imamo, bomo vložili v jutrišnjo tekmo. Naša prioriteta je naša forma iz dneva v dan. DNK tega kluba je boriti se za reči vse do konca, ne glede na vse. Pomembno je dobro delati vsak dan in v zadnjem času smo to počeli zelo dobro, enako bo tudi naslednje leto, ko se bomo vrnili s počitnic."

Real ima borbo do zadnjega diha svojem DNK "Tudi sam se lahko kot trener izboljšam in v življenju lahko reči vedno izboljšamo. Nogomet sem opustil s 34 leti in do zadnjega sem izboljševal reči. Če nekdo razmišlja tako, potem je lahko hudičevo dober, vsak v svoji vlogi. Če pa misliš, da je pri tridesetih vsega konec, je zaj**ano," je nadaljeval Zidane.

"VAR je pomemben. To je tehnologija. Vemo, da je to plus za nogomet. Lahko se izboljša in vsi si tega želijo. Moramo stati za tem. Glede ostalih reči pa ‒ vsakemu lahko spodleti,"ni želel domnevno sporni odločitev glavnega sodnika in njegovih pomočnikov v sobi za VAR pogrevati Zidane.

Pred božično-novoletnimi prazniki ekipe najmočnejše španske lige še čakajo tekme zadnjega kroga v letu 2019. Real Madrid se bo po remiju z Barcelono na Camp Nouu vrnil domov in na stadionu Santiaga Bernabeua gostil Athletic Bilbao. A veliko več govora kot o Baskih je bilo v soboto popoldne o prejšnji tekmi, velikem derbiju v Kataloniji, kjer je Real kljub večjemu številu priložnosti iztržil točko ( 0:0 ), po tekmi pa so imeli Madridčani tudi veliko pripomb nad sojenjem.

'Guardiola je najboljši trener na svetu'

Še bolj kot njegove besede o "clasicu" in okvirnih načrtih za upokojitev pa je odmevalo njegovo mnenje o Josepu Guardioli, trenerju Manchester Cityja, s katerim se bo februarja in marca pomeril na dveh tekmah osmine finala Lige prvakov. Guardiola je po nedavnem žrebu parov dejal, da bo njun dvoboj nekaj posebnega, saj da si je vedno želel oziroma celo sanjal, da bi igral z Zidanom, s katerim sta se na "el clasicih" seveda merila kot nogometaša Barce oziroma Reala. Francoz je Kataloncu vrnil pohvale in ga označil celo za "najboljšega trenerja na svetu", kar je v španskih medijih nemudoma dvignilo nemalo prahu.

"Če bo zame prav tako nekaj posebnega? Da, saj sem velikokrat tudi igral proti njemu. Spoštoval sem ga kot igralca in spoštujem ga kot trenerja, ker menim, da je najboljši trener na svetu. Skozi vso kariero je to dokazoval. Jasno, da mi je všeč, da se bom pomeril z njegovo ekipo,"je dejal Zidane. Španski mediji so že pred leti, ko je Zidane prvič sedel na Realovo klop, pisali o tem, da sta z Guardiolo vsaj enkrat govorila na štiri oči in si izmenjevala mnenja, medsebojno občudovanje pa je z nedavnimi izjavami Katalonca in tokratnimi velikimi pohvalami Zidana dobilo novo poglavje.

Najpomembnejša je želja po igri

"Na vseh ravneh smo tam, kjer si želimo. Telesna raven je zelo pomembna, trdo smo delali z ljudmi, ki so to zadolženi, a smo na zelo visoki ravni v vseh pogledih,"je pred zaključkom leta črto še potegnil Zidane. "Bili smo stanovitni. Morda smo imeli malce težek začetek sezone, a morali smo ostati potrpežljivi, predvsem pa delati in prenesti delo s treningov, to pa nam zdaj tudi uspeva. Na naših tekmah smo zelo stanovitni, ne le v smislu rezultatov, temveč tudi po igri, kar uspemo ponuditi v napadu in tudi v obrambi. To mi je najpomembneje,"še pravi Zidane.

"Da ljudje pravijo, da imam zgolj srečo? Ne bom rekel, da sem naveličan, ker tako mislijo, a zdi se mi neumno, da bi moral ves čas dokazovati nekaj z našim delom. V teh mesecih smo naredili in dosegli veliko. Pomembno v nogometu je, da si stanoviten, to pa nam v zadnjem času uspeva. Ko imamo žogo, moramo ponujati reči, biti napadalni, nato pa, ko je nimamo, sem moramo zelo dobro braniti, to pa nam uspeva. Nato lahko veliko govorimo o taktiki .. Jaz, iskreno povedano: lahko, da so ljudje, ki pravijo, da so taktično boljši od mene, ki so specialisti. Dobro, jaz taktike ne vidim tako kot ostale osebe, zame je taktika stanje forme, stanje duha. Ambicija in želje, ki jih igralci izkažejo, je pomembno. Ne igramo samo sistema 4-4-2, ljudje tudi pravijo, da igramo 4-4-4 ... To kaže na to, da vsak razmišlja po svoje. Najpomembnejša pa je želja po igri, ki jo imaš."

