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Nogomet

Besni navijači na letališču branili Ronalda in žalili trenerja

Porto, 02. 10. 2026 15.51 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Prihod portugalske izbrane vrste na letališče v Portu

Portugalska izbrana vrsta se je vrnila z gostovanja na Danskem, kjer je vknjižila pomembno zmago s 4:2. Bolj kot tri točke pa na Iberskem polotoku seveda odmeva saga glede Cristiana Ronalda in njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora. Izbrano vrsto so ob povratku v domovino na letališču pričakali razjarjeni navijači, ki so trenerju Jorgeju Jesusu namenili marsikatero žaljivko.

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Predzadnji reprezentančni premor letošnjega leta je poskrbel za največ kontroverz v zadnjem času. Ena izmed bolj odmevnih je definitivno predčasen odhod Cristiana Ronalda, ki je zaradi nestrinjanja z glavnim trenerjem izbrane vrste Jorgem Jesusom v naglici zapustil reprezentančni tabor. 41-letni superzvezdnik tako znova polarizira svetovno javnost. Na eni strani mu mnogi očitajo otročje vedenje, na drugi pa mu njegovi večni privrženci seveda stojijo ob strani in ga branijo do onemoglosti.

Prav slednji so ob povratku portugalske izbrane vrste v domovino na letališču poskrbeli za neljube prizore. Portugalci so se ob povratku z Danske, kjer so brez Ronalda slavili s 4:2, pristali v Portu. Tam pa jih je pričakala sicer manjša, a izredno vokalna skupina navijačev. Velika večina se je zbrala, da bi selektorju povedala, kaj si misli o njegovem domnevnem šikaniranju njihovega najboljšega nogometaša vseh časov.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

"Nisi vreden piškavega oreha! Sram te bodi, JJ. Tvoj ego je visok kot Eifflov stolp. Nisi vreden Ronaldovega nohta na nogi," so bile zgolj nekatere fraze, ki so letele na račun 72-letnika. Ta je na novinarski konferenci znova poudaril, da svojega najbolj zvezdniškega igralca izredno spoštuje, a da zanj veljajo enake zakonitosti kot za njegove soigralce.

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Prišlo pa je tudi nekaj navijačev, ki so Jesusu stopili v bran in na tnalo postavili Ronalda. To je povzročilo tudi izredno agresivno in napeto besedno vojno navzočih, ki bi skorajda eskalirala v fizični konflikt. Le-tega je preprečila prisotna policija, ki je uspela pomiriti besne Portugalce. Njihove ljubljence zdaj čaka še zadnja tekma reprezentančnega premora, prav v Portu se bodo pomerili z Norveško.

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KOMENTARJI3

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mackon08
02. 10. 2026 16.53
Brez Robalda je Portugalska močnejša, samo zaslepljencem ne potegne.
Odgovori
0 0
Amor Fati
02. 10. 2026 16.35
Ti navijaci delujejo kot oni navijaci, ki so se cmizdrali pred stadionom, ko je njihov mesija zamenjal Barcelono za Pariz. Malce nepristevno.
Odgovori
+1
1 0
Customer1
02. 10. 2026 16.11
Dragi španski Đizus, to se ne dela.
Odgovori
-4
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