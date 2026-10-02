Besni navijači na letališču branili Ronalda in žalili trenerja

Predzadnji reprezentančni premor letošnjega leta je poskrbel za največ kontroverz v zadnjem času. Ena izmed bolj odmevnih je definitivno predčasen odhod Cristiana Ronalda, ki je zaradi nestrinjanja z glavnim trenerjem izbrane vrste Jorgem Jesusom v naglici zapustil reprezentančni tabor. 41-letni superzvezdnik tako znova polarizira svetovno javnost. Na eni strani mu mnogi očitajo otročje vedenje, na drugi pa mu njegovi večni privrženci seveda stojijo ob strani in ga branijo do onemoglosti.

Prav slednji so ob povratku portugalske izbrane vrste v domovino na letališču poskrbeli za neljube prizore. Portugalci so se ob povratku z Danske, kjer so brez Ronalda slavili s 4:2, pristali v Portu. Tam pa jih je pričakala sicer manjša, a izredno vokalna skupina navijačev. Velika večina se je zbrala, da bi selektorju povedala, kaj si misli o njegovem domnevnem šikaniranju njihovega najboljšega nogometaša vseh časov.