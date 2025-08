Besni nogometaši Barce: Smo kot majhen klub

Barca je pričakovano zlahka dobila vse tri pripravljalne tekme v Aziji. Japonski Kobe so ugnali s 3:0, korejska Seul in Daegu pa s 7:3 oziroma 5:0. Zadnjo izmed tekem so odigrali v slabih vremenskih razmerah, takoj po napornem večernem obračunu pa jih je čakala štiriurna vožnja do letališča.

V korejsko prestolnico so po lokalnem času prispeli ob 3. uri zjutraj in dobro uro kasneje poleteli proti Barceloni. 13 ur kasneje so pristali v domovini, kjer jih je čakalo novo neprijetno presenečenje. Ugotovili so, da se je kapetan Marc-Andre ter Stegen pošteno sprl s klubom.