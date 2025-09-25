Bessone debitiral z zmago: Igralci so bili žalostni in nesamozavestni

- FOTO: Luka Kotnik
Zmaji so bili tekom celotnega srečanja proti Domžalam boljši tekmec, terensko premoč pa so uspeli kronati v 70. minuti, ko je edini zadetek na tekmi dosegel povratnik po poškodbi Pedro Lucas, ki je nazadnje igral novembra lani. "Vesel sem zanj, dolgo časa je bil poškodovan in vrnil se je z zadetkom za zmago, kar je zelo pomembno tudi za ekipo," je po obračunu dejal Federico Bessone.
Argentinski strokovnjak je na klopi Olimpije nasledil Erwina van de Looija, ki je na osmih tekmah vknjižil le eno zmago. "V zadnjih dneh se je vse dogajalo zelo hitro. Nismo se imeli časa pripraviti na tekmo. Pogledal sem tekme te sezone, tako da sem lažje razumel igralce in njihove položaje, kar je malce olajšalo nalogo. Trenerski štab je bil v teh dveh dneh fantastičen, kar je olajšalo nalogo. Upam, da nadaljujemo v tej smeri," dodaja 41-letni argentinski trener, ki je doslej deloval v Andori.
Prav tam je spoznal Olimpijo, ki je julija v kvalifikacijah za Konferenčno ligo igrala proti ekipi Inter Escaldes. "Olimpijo spremljam, odkar je gostovala v Andori. Gre za ekipo z ogromno talenta in odličnimi nogometaši," je povedal Bessone, ki je Slovence opisal kot zelo prijazne ljudi, Ljubljano pa kot prelepo mesto. Dodal je, da je na izziv pripravljen, odkar so ga kontaktirali vodilni možje kluba, ter da je navdušen nad hitro spremembo miselnosti svojih novih varovancev: "Ko sem prišel, so bili nogometaši žalostni in nesamozavestni. Že po dveh dneh je njihova mentaliteta drugačna."
Nad zmago je bil pričakovano navdušen tudi Lucas: "Bilo je magično. Tega nisem pričakoval, zadel sem za zmago, tako da je bilo neverjetno. Vsak dan sem bil z ekipo, bilo je težko, ampak s to tekmo se začenja novo poglavje. Nismo prejeli gola, prišli smo do zmage, kar je odličen začetek. Za mano je zahtevnih 10 mesecev in čaka me še veliko dela."
