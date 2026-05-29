Bessone ni več trener Olimpije

Športni direktor Necat Aygun na uradni spletni strani sporoča, da Federico Bessone ni več glavni trener članske ekipe NK Olimpija Ljubljana. "Po temeljiti analizi naših predstav skozi celotno sezono sem prišel do zaključka, da je sprememba v strokovnem štabu nujna, če želimo Olimpijo vrniti na vrh prvenstvene lestvice. Tudi v prihodnje je cilj kluba, da redno nastopa v evropskih tekmovanjih," je ob tem dejal športni direktor Aygun.
Bessone je ekipo prevzel septembra lani, ko je skupaj s strokovnim štabom prevzel odgovornost za rezultate zmajev do konca tekmovalnega leta. Na 29 tekmah v ligaškem in pokalnem tekmovanju je vknjižil 15 zmag, 6 remijev in 8 porazov.
Po zaključku sezone 2025/26, v kateri ekipa ni dosegla zastavljenih klubskih ciljev, in po celoviti analizi predstav moštva je bila sprejeta odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja. S klopi se poslavljata tudi njegova pomočnika.
"Federicu Bessoneju, Enricu Pi Soli in Franu Nunezu bi se rad zahvalil za profesionalen odnos, trud in predanost pri delu v Ljubljani. V klubu zelo cenimo njihov prispevek in jim želimo veliko uspeha na nadaljnji športni in osebni poti," je za spletno stran kluba dodal športni direktor zeleno-belih Necat Aygun.
Športni direktor je ključna oseba v upravi nogometnega kluba, ki skrbi za dolgoročno športno strategijo. Njegove naloge vključujejo vodenje kadrovske politike, kar pomeni iskanje in podpisovanje pogodb z igralci, pogajanja o prestopih ter imenovanje in razreševanje glavnega trenerja. Poleg tega skrbi za usklajenost delovanja med strokovnim štabom, upravo kluba in mladinskim pogonom, s ciljem doseganja tekmovalnih uspehov v skladu s finančnimi zmožnostmi kluba.
Evropska tekmovanja so elitni turnirji, ki jih organizira Evropska nogometna zveza (UEFA) in v katerih tekmujejo najboljši klubi iz evropskih držav. Najbolj znane med njimi so Liga prvakov, ki združuje prvake in najboljše ekipe iz najmočnejših lig, ter Evropska liga in Konferenčna liga. Uvrstitev v ta tekmovanja je za klube izjemnega pomena, saj prinašajo velik ugled, mednarodne izkušnje za igralce ter znatne finančne prihodke od televizijskih pravic, vstopnic in nagrad za dosežene rezultate.
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