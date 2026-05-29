Bessone ni več trener Olimpije

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Športni direktor Necat Aygun na uradni spletni strani sporoča, da Federico Bessone ni več glavni trener članske ekipe NK Olimpija Ljubljana. "Po temeljiti analizi naših predstav skozi celotno sezono sem prišel do zaključka, da je sprememba v strokovnem štabu nujna, če želimo Olimpijo vrniti na vrh prvenstvene lestvice. Tudi v prihodnje je cilj kluba, da redno nastopa v evropskih tekmovanjih," je ob tem dejal športni direktor Aygun.

Bessone je ekipo prevzel septembra lani, ko je skupaj s strokovnim štabom prevzel odgovornost za rezultate zmajev do konca tekmovalnega leta. Na 29 tekmah v ligaškem in pokalnem tekmovanju je vknjižil 15 zmag, 6 remijev in 8 porazov.

Necat Aygun FOTO: Damjan Žibert

Po zaključku sezone 2025/26, v kateri ekipa ni dosegla zastavljenih klubskih ciljev, in po celoviti analizi predstav moštva je bila sprejeta odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja. S klopi se poslavljata tudi njegova pomočnika.

"Federicu Bessoneju, Enricu Pi Soli in Franu Nunezu bi se rad zahvalil za profesionalen odnos, trud in predanost pri delu v Ljubljani. V klubu zelo cenimo njihov prispevek in jim želimo veliko uspeha na nadaljnji športni in osebni poti," je za spletno stran kluba dodal športni direktor zeleno-belih Necat Aygun.